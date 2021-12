VvKR: “Het woord ‘vliegverbod’ vinden we niet goed gekozen”

Deel dit artikel

“De situatie lijkt op die van vorig jaar. Het is jammer dat daar geen lessen uit geleerd zijn”, laten Zuid-Afrika-specialisten weten die aangesloten zijn bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) naar aanleiding dat de Nederlandse overheid een vliegverbod naar zuidelijk Afrika oplegt. Zij betreuren de paniek die onmiddellijk wordt gezaaid.

“Het woord ‘vliegverbod’ vinden we niet goed gekozen. Deze woordkeuze zorgt voor veel onnodige onrust bij onze leden en hun klanten”, zegt VvKR-woordvoerder Nathalie D’Alessandro, “Voor mensen met een Nederlands paspoort geldt dat zij wel naar Nederland kunnen vliegen. Hetzelfde geldt voor mensen uit EU- en Schengenlanden die op doorreis zijn naar het land waar ze wonen.”

“Met name aanbieders naar verre bestemmingen hebben het zwaar te verduren en in het bijzonder de kleinschalige reisspecialisten die vanuit huis hun bedrijf runnen. Zij zijn al bijna twee jaar de dupe omdat ze geen overheidssteun kregen en het is zeer de vraag of dat nu wel gaat gebeuren. Reden is onveranderd de voorwaarde van een apart vestigingsadres voor het bedrijf. Het Ministerie van Economische Zaken stelt dit binnen de regeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten voor ondernemingen), waarop wel enkele uitzonderingen werden gemaakt voor andere branches zoals autorijscholen en kermisexploitanten.”

Al bijna twee jaar pleit VvKR bij politiek Den Haag voor compensatie van inkoop- en annuleringskosten van haar zwaar getroffen leden, maar nog steeds baat deze lobby niet. Het gaat om meer dan 200 bij VvKR aangesloten reisorganisaties en daarnaast een paar honderd zelfstandig reisondernemers (ZRO) die niet bij VvKR zijn aangesloten. Dit zijn veelal eenmanszaken die gedwongen zijn te leven van leningen of spaar- en pensioengeld. Eerder deze week heeft VvKR-voorzitter Ton Brinkman van VvKR wederom het Ministerie van Economische Zaken dringend verzocht om aanpassing van deze onredelijke en onbillijke opstelling van de overheid.

