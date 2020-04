VvKR introduceert eigen Corona-Voucher

De VvKR heeft voor haar leden een eigen Corona-Voucher geïntroduceerd. De ontwikkeling is tot stand gekomen in nauw overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de garantiefondsen GGTO en STO Garant. Deze Corona-Voucher valt ook onder de garantieregeling van SGR, voor de VvKR-reisspecialisten die zijn aangesloten bij de SGR. Met de introductie van de Corona-Voucher ondersteunt VvKR haar leden, die op dit moment moeilijke tijden moeten doorstaan.

VvKR laat in een reactie weten de instemming van de ACM erg belangrijk te vinden en heeft deze vandaag dan ook ontvangen. De Corona-Voucher is een hulpmiddel dat de reisspecialisten kunnen gebruiken voor de reizen die zij moeten annuleren of omboeken. Reiziger houden hiermee de zekerheid dat de reissom gedekt is door het garantiefonds. Het bestuur van VvKR heeft een crisisteam samengesteld om de afhandeling en repatriëring van de gestrande reizigers van de leden van VvKR te begeleiden. We zijn hierin goed ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Een mondiale crisis van deze omvang hebben wij als vereniging niet eerder meegemaakt. We zijn erg blij met de goede contacten met het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat inmiddels nagenoeg alle reizigers van onze leden weer thuis zijn”, aldus Ton Brinkman, voorzitter van VvKR.

Deze crisis in de reisbranche heeft er ook toe geleid dat VvKR per direct lid geworden is van de werkgeversvereniging MKB Nederland. Zodat ook de lobby in Den Haag namens de leden van VvKR adequaat opgepakt kan worden. “Uiteindelijk zullen ook wij op Europees niveau moeten lobbyen om de Europese richtlijn Pakketreizen aangepast te krijgen zodat de risico’s die nu bij de reisorganisaties liggen meer evenwichtig worden verdeeld. De VvKR zit zeker niet stil en we ondersteunen onze leden waar mogelijk.”

