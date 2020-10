VvKR maakt handboek voor duurzaam toerisme openbaar

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) heeft haar ‘Handboek Duurzaamheid voor kleinschalige reisorganisaties’ openbaar gemaakt. Het handboek was intern al een paar jaar beschikbaar voor VvKR-leden, maar heeft deze met het oog op transparantie en de visie op samenwerken aan een duurzamere reiswereld opbaar gemaakt.

Het handboek heeft een nieuw jasje gekregen en staat boordevol informatieve en praktische tips. “Onze toekomst valt of staat bij het behoud van een duurzame planeet en ook de toeristische sector moet daar zijn steentje aan bijdragen. Sterker nog: om toekomstbestendig uit de huidige crisis te komen, is het onvermijdelijk dat we dit op een duurzame manier doen. Als iedereen een bijdrage levert dan komen we al een heel eind!”, zo schrijft de vereniging.

De vereniging heeft een werkgroep Duurzaam, bestaande uit een paar leden met passie voor duurzaamheid. Sinds 2016 stimuleren en ondersteunen zij de VvKR-leden in hun verduurzaming. De werkgroep heeft het handboek zelf samengesteld en hoopt zoveel mogelijk reisprofessionals te inspireren. Geïnteresseerden kunnen het VvKR-handboek voor duurzaam toerisme op deze pagina lezen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.