VvKR: noodzaak van ministerie van Toerisme is groot

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) pleit bij monde van de voorzitter Ton Brinkman voor een apart Ministerie van Toerisme in Nederland. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek door CELTH in opdracht van Gastvrij Nederland waar VvKR in heeft geparticipeerd blijkt nogmaals het grote belang van de toerisme industrie in Nederland.

Hoe zou de maatschappij eruit zien zonder dat mensen kunnen ontspannen, recreëren, uit eten gaan, kamperen, sporten, elkaar ontmoeten, cultuur snuiven, reizen in binnen- en naar buitenland, congresseren en evenementen bijwonen? Hoe diepgeworteld is de gastvrijheidssector in de samenleving?

Gastvrij Nederland en CELTH hebben het antwoord op die vraag gegeven in het onderzoek: “Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie”. Voor het eerst is in beeld gebracht hoe belangrijk de sector is voor maatschappij en economie.

Dat ondernemers uit de brede gastvrijheidssector verantwoordelijk zijn voor 91,2 miljard aan omzet en ruim 800.000 banen is voor velen bekend. Wereldwijd werkt zelfs 1 op de 10 mensen in deze sector. Deze ondernemers dragen op tal van manieren bij aan de samenleving: zorgen voor ontmoetingen tussen mensen, ze maken het leven leuker, zijn gevestigd in streken waar van oudsher al minder werk is, creëren veiligheid en zorgen voor.

Alle waarden die juist nu in coronatijd extra van belang zijn!

