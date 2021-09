VvKR teleurgesteld: reis- en toerismebranche vergeten in Troonrede

Deel dit artikel











De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is teleurgesteld over het feit dat in de Troonrede er geen enkele opmerking is gemaakt over de sector die in ons land het hardst is geraakt, namelijk de reis- en toerisme-industrie.

Deze branche is goed voor totaal 91 miljard, dat is 4,4% van het bruto binnenlands product (BBP), aldus cijfers over 2019 uit het rapport dat CELTH heeft gepubliceerd. Dat is 2 x de bijdrage van onze Landbouwsector in Nederland. Het uitgaande toerisme als onderdeel daarvan is goed voor ca. 10 miljard, dit blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van ABN AMRO.

“Deze sector die zoveel bijdraagt aan de Nederlandse industrie en momenteel kampt met omzetverliezen van meer dan 80% had op zijn minst genoemd kunnen worden.” zegt voorzitter van VvKR, Ton Brinkman. “Hier wreekt zich ook het niet hebben van een staatssecretaris van toerisme.”

“De regering gaat nu de steunmaatregelen per 1 oktober afbouwen. We begrijpen dat dit logisch is voor sectoren die alweer aan het groeien zijn, maar veel verre reizenspecialisten zullen pas vanaf het tweede kwartaal in 2022 weer omzetten kunnen realiseren. Dit houdt in dat zij twee jaar geen reizen hebben kunnen uitvoeren. Zij hebben echt nog steun nodig!”, vervolgt Brinkman. “De Duitse regering verlengd de steunmaatregelen wel tot eind van het jaar, waarbij Duitse collega reisondernemers hun Nederlandse reisondernemers kunnen beconcurreren en dat is bepaald geen “level playing field”.

VvKR vestigt de hoop op de Kamervragen die eind september aan de orde komen met als agendapunt steun doortrekken voor sectoren die nog geheel of gedeeltelijk gesloten zijn.

