VvKR: voortbestaan reisspecialisten onzeker

Gespecialiseerde reisorganisaties luiden de noodklok. “Wanneer de reiswereld weer opstart is nog de vraag, maar zeker is wel dat deze business op zijn vroegst weer iets verdient na de zomer in 2021. Ondertussen moet de sector zien te overleven. Dat komt omdat de verdiensten pas voor het bedrijf zijn als de klant terug is van vakantie”, zegt Ton Brinkman, voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). “Andere sectoren daarentegen hebben direct weer inkomsten zodra zij open mogen.”

De Nederlandse overheid raadt reizen dringend af en sluit daarmee impliciet de deuren van de reisbranche. Dit betekent 80% tot 100% omzetverlies terwijl deze bedrijfstak geen compensatie krijgt voor betaalde inkoop- en repatriëringskosten. Honderden reisspecialisten die reizen weg van de massa aanbieden staan daarom onder financiële druk. Code oranje en het nadrukkelijke overheidsadvies om niet te reizen doet de reisbranche op slot. Andere sectoren krijgen in geval van sluiting een compensatie van de regering. De vraag dringt zich op waarom dit voor de reisbranche niet het geval is.

Wie regelt straks de kleinschalige vakantie?

Veel van de reisspecialisten zijn genoodzaakt hun spaargeld of pensioen aan te spreken. Dat is niet lang meer vol te houden. Zonder compensatie van de overheid is het voortbestaan van reisspecialisten onzeker. En wie organiseert straks de kleinschalige vakantie, weg van de massa voor de consument?

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.