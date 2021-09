VvKR: “We kijken uit naar het aanpassen van de kleuradviezen van BuZa“

Deel dit artikel











De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is blij met de mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat zij werken aan de versoepeling van de reisadviezen buiten Europa, dat laat de organisatie weten aan TravelPro.



Het ministerie werkt al jaren met advieskleuren voor bestemmingen en gebruikte die sinds vorig jaar om het reizen naar verre bestemmingen ernstig te beperken in verband met covid-19. VvKR merkt echter dat deze reisadviezen vaak niet goed aansluiten bij de werkelijke situatie op de plaats van bestemming. “Op veel bestemmingen is het uitvoeren van vakanties heel goed mogelijk, maar natuurlijk wel op een goede en verantwoorde manier. Veel verre reisspecialisten krijgen al regelmatig aanvragen voor het samenstellen en uit voeren van reizen naar verre bestemmingen. Een toenemend aantal klanten geven zelf ook aan graag hun reis te willen maken ondanks code oranje.”

Eerder deze week is op initiatief van twee VvKR-leden een groep kleinschalige reisspecialisten vertrokken naar Sri Lanka om zelf te ervaren hoe het is om naar een verre bestemming met code oranje te reizen. En met eigen ogen te zien wat voor impact dit heeft op de toeristische branche van dit land. Ook VvKR-bestuurslid Marleen Nijdam neemt deel aan deze reis. (Meer over deze reis in TravelPro 36 van 9 september, red.) “Het is mooi voorbeeld van de samenwerking tussen onze leden en van de betrokkenheid van onze leden met de bestemmingen die ze aanbieden”, aldus Nijdam, “We merken dat men op veel bestemmingen klaar is om weer toeristen te ontvangen, zo ook in Sri Lanka. Er is een duidelijk en veilig protocol opgesteld om toeristen veilig te laten reizen in het land en deze worden keurig nageleefd waardoor het mogelijk is om hier veilig te reizen.”

Toerisme was wereldwijd de op één na grootste industrie, deze branche was wereldwijs goed voor 10% van alle banen. Voor veel landen geldt dat toerisme één van hun belangrijkste inkomstenbronnen is, kortom zij doen er alles aan om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Er zijn immers enorm veel gezinnen van afhankelijk.

Veel VvKR-leden kijken met smart uit naar het aanpassen van de kleuradviezen van Buitenlandse Zaken. Nu de situatie in veel landen weer normaliseert en veilig reizen daardoor weer mogelijk is, kijken VvKR en haar leden uit naar het moment dat Buitenlandse Zaken hun reisadviezen in lijn brengt met de werkelijk situatie in het land. Vooruitlopend hierop zijn er een aantal reisorganisaties die deze stap niet willen afwachten en in samenspraak met hun klanten al op een verantwoorde manier reizen uitvoeren naar bestemmingen met code oranje.

Author Sharon Evers

