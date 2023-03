Walkabout zoekt Reisadviseur Australië en Nieuw-Zeeland

Deel dit artikel

REISADVISEUR AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND GEZOCHT

Wij zoeken een enthousiaste medewerker die ons team van specialistische reisadviseurs komt versterken!

Jouw doel is om onze klanten een mooie reis aan te bieden, die aansluit bij de wensen van de klant. Je gebruikt je kennis van Australië en Nieuw Zeeland, maar ook je toeristische vaardigheden en vooral mensenkennis om tot een goed en origineel reisvoorstel te komen. Hierbij adviseer en help je de klanten vanaf de aanvraag tot na thuiskomst, zowel per mail, telefonisch als persoonlijk tijdens afspraken met klanten bij ons op kantoor. Je voelt je verantwoordelijk voor de reis van de klant en houdt tijdens het gehele proces de vinger aan de pols.

Ongeveer de helft van je tijd bestaat uit het administratief verwerken van de boekingen. Het inboeken van de reis, het bevestigen en factureren tot aan het versturen van de reisbescheiden naar de klant.

Vereisten:

commerciële instelling

een verantwoordelijke en nauwkeurige werkwijze

goede mensenkennis en inlevingsvermogen

communicatief sterk, spontaan en klantvriendelijk

Engelse taal, goed in woord en geschrift

uitstekende kennis van verschillende software (m.n. Excel, Outlook, Word) samen met een vlot gebruik hiervan

reiservaring in Australië en/of Nieuw-Zeeland

Een pré is:

werkervaring in toerisme, verkoop van reizen

opleiding in toerisme hbo-niveau

ervaring met GDS systemen als Worldspan of Galileo

bereidheid om af en toe op een zaterdag te werken

woonachtig in of in de buurt van Den Haag

Wij bieden:

bij voorkeur een full-time aanstelling (maar minimaal 32 uur)

salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Reisbranche

salarisindicatie €2500 – €2700 per maand

interne opleiding tot Australië en Nieuw-Zeeland specialist

een prettige, informele werksfeer in een klein en enthousiast team

een bijzondere reisorganisatie met bijzondere reizen

Reageren: Heb je interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en c.v. onder vermelding van ‘reisadviseur’ naar Martien Kooyman: martien@walkabout.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Auteur Tina Bakker