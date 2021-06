Wanneer gaat intercontinentaal open: zorgen om deltavariant?

Reisbedrijven wachten met smart tot de eerste intercontinentale bestemmingen opengaan en vragen zich steeds vaker af waarom intercontinentale bestemmingen die voldoen aan de regels waar Europese bestemmingen ook aan moeten voldoen (en wel een versoepeld reisadvies krijgen) en Europeanen welkom willen heten op een oranje reisadvies blijven staan. De Europese bestemmingen die TravelPro in haar barometer volgt, blijven ver onder het tweewekelijks gemiddelde van 150 besmettingen per 100.000 inwoners. Echter zou de deltavariant nog roet in het eten kunnen gooien. In het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal besmettingen oplopen…

Toename besmettingen in het VK

Het toenemend aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk moeten, ondanks dat het aantal besmettingen in andere Europese bestemmingen blijft afnemen, goed in de gaten worden gehouden. De deltavariant zou daar zorgen voor een toenemend aantal besmettingen. Drie weken geleden stond het aantal besmettingen per dag per 100.000 inwoners nog op 3.380, maar middels een dagelijkse toename stond dat aantal gisteren op 10.809.

Nieuwe ECDC-lijst

Deze week publiceerde de ECDC weer een nieuwe lijst, waarop nog maar twee landen boven het tweewekelijks gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 van 150 uitkwam. Alleen Denemarken en Letland komen in de nieuwste lijst boven de 150 uit.

Duitsland en Oostenrijk

In Duitsland is het aantal besmettingen, nadat het drie dagen na elkaar ietsje toenam gisteren weer afgenomen. Het tweewekelijks gemiddelde per 100.000 is met 31,29 het laagste gemiddelde in de metingen in de TravelPro Barometer. Oostenrijk is de afgelopen drie dagen aan het stijgen, maar het gaat niet om zorgwekkende cijfers. Het land staat er met een tweewekelijks gemiddelde van 40,96 stukken beter voor dan tal van andere landen.

Buiten Europa

Bestemmingen die buiten Europa vallen, hopen snel ‘groen’ licht te krijgen om Nederlanders te ontvangen. Veilige landen met een laag COVID-19-risico buiten de Europese Unie/Schengen zijn op dit moment volgens Buitenlandse Zaken Australië, China (vasteland China, Hongkong, Macau), Israël,

Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand en Zuid-Korea. Echter hebben sommige van deze bestemmingen inreisbeperkingen voor Nederlanders. Veilige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius.

Amerikanen welkom

Andere Europese landen laten ondertussen Amerikaanse reizigers toe, maar ook uit andere intercontinentale bestemmingen worden reizigers toegelaten. Zo opent Italië bijvoorbeeld haar deuren voor reizigers uit Amerika, maar ook voor reizigers uit Canada en Japan. Ook Frankrijk heeft haar deuren geopend voor reizigers uit Amerika en Canada. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook reizigers uit Europa weer welkom zijn in Amerika en Canada.

