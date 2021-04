Wat moet je doen als je bij D-rt/d-reizen hebt geboekt?

Het faillissement van D-RT Retail BV, handelend onder de namen d-reizen en VakantieXperts, zorgt voor veel vragen onder consumenten die er een reis hebben geboekt. Wie d-reizen winkels belt krijgt een voicemail (‘het door u gekozen nummer is niet bereikbaar’) en ook de algemene klantenservice is niet bereikbaar (‘in verband met de situatie bij d-reizen zijn wij tijdelijk telefonisch niet bereikbaar’). De franchise ondernemingen die opereren onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten het faillissement en zijn wel bereikbaar. SGR heeft een update geplaatst met informatie voor consumenten die via D-rt/d-reizen hebben geboekt. Op d-reizen.nl is (nog) geen informatie te vinden over het faillissement.

SGR gaat nu, in overleg met de aangestelde curator, alle benodigde informatie verzamelen die nodig is om klanten die bij of via D -RT Retail BV een reis hebben geboekt te helpen. ‘Mocht u een Reisvoucher met SGR-garantie in uw bezit hebben, dan is die gedekt’, aldus SGR op haar website. ‘Zodra wij inzicht hebben in alle informatie, zullen wij de klanten van D-RT Retail BV individueel informeren. Wacht alstublieft geduldig af en houd onze website en onze social media in de gaten voor de laatste updates. Op dit moment beschikt SGR niet over uw gegevens. Wij kunnen om die reden individuele vragen niet beantwoorden via de e-mail of telefoon.’

Reisvoucher niet via ‘Claim je voucher’

Klanten van D-RT Retail BV krijgen van SGR een uitnodiging om een claim in te dienen. Verder laat SGR op haar website weten: ‘Heeft u een Reisvoucher in uw bezit? Dan dient u deze pas in nadat u een bericht van SGR heeft ontvangen. Wij verzoeken klanten van D-RT Retail BV om hun Reisvoucher niet via ‘Claim je voucher’ in te dienen. Via deze pagina kan er alleen geclaimd worden als een reisonderneming de Reisvoucher na vervaldatum van de voucher niet heeft terugbetaald. Dus niet in het geval van faillissementen. Claims ontvangen via ‘Claim je voucher’ naar aanleiding van het faillissement van D-RT/D-Reizen worden niet in behandeling genomen. U ontvangt zodra het kan een uitnodiging om te claimen. Wacht u deze geduldig af. SGR gaat voor u aan de slag.’

TUI

TUI heeft dinsdagmiddag laten weten alle boekingen die d-reizen bij TUI heeft ondergebracht te inventariseren. ‘Wij zullen onze klanten berichten voor zover wij over de contactgegevens beschikken. Wij roepen onze klanten, die via d-reizen een TUI reis geboekt hebben, op om hun gegevens via de link op onze website in te vullen, zodat wij contact met hen kunnen opnemen.’ De hiervoor genoemde link gaat als het goed is vandaag live.

