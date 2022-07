Wat zijn de winterplannen van Travel Impressions?

Deel dit artikel

Hoewel de zomer pas net is aangebroken, zijn de Product Managers van Travel Impressions al volop aan het contracteren voor de winter van 2022/2023. Er worden veel nieuwe accommodaties gecontracteerd; Travelpro krijgt alvast een heel klein inkijkje:

Dubai

Dubai is een van de meest populaire bestemmingen bij Travel Impressions. Met een keuze uit meer dan 20 hotels is het aanbod al heel divers, maar uiteraard volgt de touroperator nieuwe openingen op de voet.

• Onlangs is W Dubai – Mina Seyhai geopend en aan de portfolio toegevoegd. Dit trendy lifestylehotel is gesitueerd in een iconisch glazen gebouw van 31 verdiepingen, dat hoog boven de stad uit uittorent. Deze nieuwe hotspot is een aanrader voor wie op zoek is naar een modern hotel met een ‘vibe’ en leuk om te noemen is dat niet-gemotoriseerde watersporten en een shuttleservice naar geselecteerde winkelcentra gratis zijn inbegrepen. Ook kunnen hotelgasten gebruikmaken van alle faciliteiten van de nabijgelegen zusterhotels The Westin Dubai Mina Seyahi en Le Meridien Mina Seyahi.

• Travel Impressions heeft er al eerder over bericht, maar in het vierde kwartaal van dit jaar staat de opening van Atlantis, The Royal in Dubai gepland. Het belooft een prachtig spektakel te worden en dit hotel is nu al boekbaar via Travel Impressions. Atlantis, The Royal is het resultaat van de samenwerking tussen de beste designers, architecten en kunstenaars ter wereld. Gasten kunnen genieten van fine dining bij maar liefst 17 restaurants en bars. Tevens zijn er ongerepte zandstranden en verschillende zwembaden, zoals de chique infinity Sky Pool van 90 meter lang, die 96 meter boven The Palm uittorent en een adembenemend uitzicht biedt op Dubai en de oceaan.

Wellness

Vanwege een toenemende vraag worden er diverse wellness resorts toegevoegd aan de collectie, waar je kunt werken aan persoonlijke gezondheidsdoelen. Deze resorts zijn nu al boekbaar, ook voor het huidige zomerseizoen.

• In Italië wordt Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat aangeboden. Het hotel biedt een brede selectie programma’s en ook is het mogelijk om de arrangementen aan individuele behoeften aan te passen. Dit resort is gelegen in een privépark van 8 hectare en het natuurlijke mineraalwater van Fiuggi speelt een belangrijke rol in alle programma’s vanwege de unieke helende eigenschappen.

• Afgelopen december is op de Malediven het eerste resort dat volledig is toegespitst op wellness en welzijn geopend. Een verblijf in JOALI BEING is een levensveranderende ervaring. Tijdens het verblijf worden gasten begeleid op een pad naar zelfontdekking en vernieuwing. Een toegewijd team van experts creëert een programma dat is afgestemd op persoonlijke gezondheidsdoelen, waarbij oude kennis wordt gecombineerd met moderne wetenschap.

All-Inclusive genieten

Travel Impressions ziet veel vraag naar all-inclusive resorts en daarom wordt het aanbod verder uitgebreid met onder andere Zoëtry Curaçao Resort & Spa (het voormalige Floris Suite Hotel), Ikos Odisia op Corfu en het adults-only Secrets Impression Moxché in Mexico. Reisagenten ontvangen maar liefst 15% commissie op de accommodatie bij boeking van een van de AMResorts via Travel Impressions.

Houd de nieuwsbrief en Social Media-kanalen in de gaten voor meer updates.

Author Sharon Evers