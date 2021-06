‘Je bent een sjembek dat zeurt, maar je weet niet watskeburt’. Nee, dat moet je als reisprofessional niet zeggen tegen boze reizigers of mensen die bij Buitenlandse of Economische Zaken werken. Nee, het is gewoon de tekst die altijd hard werd (en wordt) meegezongen op de festivals, maar zelfs als je in de reisbranche werkt is het gewoon niet netjes om te gebruiken (denken mag wel, nou ja, beter van niet, maar mag wel). Maar goed, de jeugd van tegenwoordig en reizen. Watskeburt???!!!

De examen- en en lustrumreizen leken voor de coronacrisis aanbrak een hoogtepunt te bereiken dat maar door en doorging. Het kon niet gekker, mooier, beter, chiller. Je spaarde er je hele studie voor en als het papiertje binnen was dan kon je eens even flink uitpakken. En de eerste jongeren vertrekken alweer, maar volgens mij zijn ze nog op één hand te tellen en zitten ze hun geld te verbrassen op de Nederlandse terrassen… (ook mooi, bij goed weer).

Ik heb eens om mij heen gevraagd, wellicht dat het daaraan ligt (natuurlijk, uiteraard), maar in mijn omgeving kennen de mensen dat idee ‘exemenreis’ of ‘lustrumreis’ helemaal niet uit hun studietijd. Wat je deed na het behalen van je middelbare schooldiploma? Renesse, de Sneekweek, was ook allemaal prachtig. Socials hoefde je niet bij te houden, de verhalen kan je nu zo mooi maken als je zelf wilt. En na het afsluiten van je beroepsopleiding of de universteit? Treinen, met de auto door Europa, naar een Spaans eilandje of backpacken.

De persberichten over jongeren die weer op reis willen stromen binnen, maar ik hoor juist ouders die roepen dat ze hun kinderen echt niet naar het buitenland willen hebben. Dat moet je je kinderen toch niet ontnemen? Ze hebben het al zo zwaar gehad de afgelopen tijd. Ja, ik snap dat je er een beetje een zon, zuip, ziekenhuis idee bij krijgt. Oh, ik hoor net dat ‘Zon, zuip, ziekenhuis’ ook een televisieprogramma is, zoals wel meer van dat soort tv-programma’s. Ik heb het even opgezocht, nou, dat is genieten hoor. Als ouders moet je je dan vooral niet afvragen; Watskeburt???!!!!

Vorig jaar verschenen er berichten dat de jeugd van tegenwoordig naar Giethoorn (Zon, zuipen, Giethoorn) op examenreis wilde, maar dat zal dit jaar toch echt anders zijn. Heb je je reisje al geboekt naar één van de Griekse eilanden of bijvoorbeeld Portugal? Ik hoor jullie al roepen, als de reisadviezen wijzigen van geel naar oranje: Watskeburt???!!!!

Gelukkig gaan dan Frankrijk, Italië en het vasteland van Spanje op geel en, hallo Buitenlandse Zaken, de Verenigde Staten en nog wat andere landen buiten Europa (check Veilige landen met laag COVID-19-risico buiten de EU) mogen ook best op geel als zij toeristen toelaten. En garandeer dan dat ze wat langer op geel blijven dan die Griekse eilanden. Er is altijd wat te kiezen, zelfs voor de jeugd die nog niet is gevaccineerd, maar van de overheid een PCR-test ‘krijgt’ die wij met z’n allen betalen. We doen het met z’n allen.

In ieder geval hebben alle ouders de afgelopen twee jaar zoveel kunnen besparen dat ze vast een mooi reisje cadeau kunnen geven aan de geslaagde. En naast dat reisje blijft het natuurlijk leuk om je dochter een kettinkje of iets dergelijks te geven. Of in plaats van een kettinkje een pizzasnijder van Tiffany & Co. die je hele leven meegaat. Watskeburt???!!! Gewoon lekker boeken, de jeugd heeft prikkels nodig!!!

Arjen Lutgendorff

Arjen@travelpro.nl

