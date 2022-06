“We gaan geen Brazilian Butt Lift aanbieden”

Deel dit artikel

Als het aan Riks de Jong ligt, pakken zijn (potentiële) klanten voor tandheelkundige behandelingen en haartransplantaties het vliegtuig naar Side en Alanya, Turkije. Maar ook mensen die afhankelijk zijn van nierdialyse biedt hij onder het touroperatormerk Steroma MED Reizen een heerlijke, bijna zorgeloze, vakantie aan de Turkse Rivièra aan. Travelpro’s Sharon Evers reisde met hem mee op werkbezoek en pakte meteen Riks’ DJ- en artiestenreizen mee.

Telkens als ik Riks spreek, steekt hij zijn enthousiasme over zijn DJ- en artiestenreizen niet onder stoelen of banken. “Ik organiseer deze reizen al ruim twintig jaar, je moet echt een keer meegaan.” Op de vraag waarom deze reizen anders zijn dan die van andere reisorganisaties, antwoordt Riks: “De groep verblijft in een superluxe all-inclusive hotel, het ontbreekt ze aan niets. Overdag kunnen ze doen en laten wat ze willen, maar we zien vaak dat mensen elkaar toch opzoeken. Het ene groepje trekt eropuit, terwijl anderen de hammam, de zee of het zwembad opzoeken. In de avond is er op telkens wisselende locaties een groot feest; twee DJ’s en drie geweldige artiesten maken er telkens weer een topavond van. De ene keer is het in het hotel, de andere keer in een restaurant en weer een andere keer op een geweldige locatie in een ander hotel. Eten, drinken en muziek en dat de hele avond. Na het feest staat er een bus klaar die de gasten weer terugbrengt naar hun accommodatie.”

Author Sharon Evers