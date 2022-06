“We hebben echt veel met elkaar gemeen”

Deel dit artikel

De één zat bij de moeder van de ander in de klas. Beiden groeiden ze op in Hellevoetsluis en kwamen daar pas achter toen ze allebei in Haarlem woonden. Tim van der Wel (Managing Director Avila Reizen) en Arjan Kastelein (Director Personal Touch Travel) gaan met elkaar in gesprek.

Tim: “De moeder van Arjan was mijn juffrouw in groep 3 op de basisschool in Hellevoetsluis, de plaats waar we beiden zijn opgegroeid. We kwamen daar pas achter toen we allebei in Haarlem woonden. Ons eerste Avila-kantoor in Haarlem zat in dezelfde straat als waar Arjan woonde. Dat schept een bepaalde band.”

Arjan: “Dat was in de tijd dat ik net bij Kuoni weg was en bij Tim aanklopte om iets samen te doen op het gebied van reizen naar Afrika. Dan raak je zo met elkaar aan de praat.”

Tim: “Dat was toen nog te vroeg, Avila bestond toen amper twee jaar. Maar met dank aan Arjan werken we nu al zo’n acht jaar samen met Personal Touch Travel. Ik had al eens eerder contact gezocht met Personal Touch Travel, maar er was toen geen interesse in een samenwerking totdat Arjan kwam…”





Author Sharon Evers