“We hebben het geluk dat onze leden geen massaproducten bieden”

De VvKR heeft de afgelopen dagen veel verontruste telefoontjes gekregen van de leden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. “Wij hebben de kleine problemen daar waar TUI en Corendon de grote problemen hebben, maar het zijn wél dezelfde problemen”, zegt Ton Brinkman (Voorzitter VvKR). Daarnaast zegt de frontman dat er wordt gewerkt aan een tegoedbon à la corona-voucher voor de leden.

“Gelukkig hebben onze leden veelal goede contacten met lokale agenten en hun reizigers, waardoor er vaak wel iets te regelen valt. De coulance is groot. Veel reizen kunnen gelukkig worden opgeschoven naar de toekomst. Maar er is schade, dat absoluut, en voor sommigen wat meer dan voor anderen”, aldus Brinkman. De ANVR spreekt over 200.000 gestrande Nederlandse reizigers. De VvKR is druk aan het inventariseren hoeveel reizigers van haar leden in het buitenland verblijven voor de repatriëring. “Ik ben benieuwd wat uit die inventarisatie komt. Vanuit de ANVR krijg ik informatie die ons verder helpt en waarmee ik namens onze leden actie kan ondernemen.”

Noodkreet

Brinkman is ook een van de mensen die een noodkreet had voor de minister van Economische Zaken. “Met het verzoek om een noodmaatregel te treffen. Ik ben dan ook blij dat dit gisteren is aangekondigd en wacht met smart op de uitgewerkte plannen. Ondanks dat veel van onze leden een kleine touroperator zijn en er vaak een baan naast hebben, zijn er ook zeker leden met personeel. Deze mensen hebben wij vorige week al gewezen op de werktijdverkorting, die nu positief wordt aangepast aan de situatie waarin we zitten.”

Tegoedbon

SGR heeft inmiddels de welbekende corona-voucher gelanceerd. Op de vraag of de garantiefondsen waar de VvKR mee samenwerkt ook met een dergelijk initiatief komt, antwoordt Brinkman: “Daar zijn we uiteraard mee bezig. Wij noemen het een tegoedbon. Het risico bij STO ligt al vele mate lager, omdat deze organisatie als ware op het geld blijft zitten en het pas vrijgeeft als de reis wordt uitgevoerd. En nu worden er geen reizen uitgevoerd. Bij GGTO wordt er wel nagedacht over een vorm van een tegoedbon om de reis te verschuiven.” Een tegoedbon is (nog) niet bij wet aangenomen. In België is dit overigens al wel gebeurd. Veel Nederlandse (kleine) touroperators krijgen te maken met de terugbetaalplicht aan consumenten. “Sommige klanten willen dit, maar we hebben het geluk dat onze leden geen massaproducten bieden, het zijn vaak enkele reizen per lid. Dat is misschien wel ons geluk. Daarnaast kennen onze touroperators de reizigers vaak persoonlijk waardoor er bereidheid is om de reis door te schuiven naar de toekomst.

Nieuw lid

VvKR bestaat negen jaar; in die negen jaar is er het een en ander gebeurd, maar veel leden hebben niet eerder te maken gehad met een crisis überhaupt. “Het mooie is dat onze leden nu het verschil kunnen maken en de voordelen van kleinschaligheid kunnen tonen. Saillant detail, vandaag hebben we ons 412e lid mogen verwelkomen. Natuurlijk moet deze crisis niet te lang duren, want dan zullen er bedrijven omvallen. Maar ik las onlangs een artikel over reizen in de toekomst en dat we dan met z’n allen nog meer gaan reizen. Nu even niet. Maar ik verwacht dat het na deze crisis ruimschoots wordt goedgemaakt en iedereen weer wil en kan reizen.”

