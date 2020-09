“We leiden onze studenten op als wendbare toerisme professionals”

Vorige week is bij Saxion de inschrijving voor de toeristische opleidingen voor het nieuwe schooljaar gesloten. Op het moment van het interview konden Mark van het Bolscher (Teammanager Tourism Management) en Nicolette Bolté (Docent Tourism Management) nog niet bevestigen hoeveel studenten die zich hebben aangemeld voor de opleidingen, zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven.

“Voor onze Nederlands- en Engelstalige Tourism Management-opleidingen hebben we dit jaar iets meer aanmeldingen dan vorig jaar. We kunnen we nog niet zeggen tot hoeveel daadwerkelijke inschrijvingen dit leidt; aanmelden betekent nog niet dat de studenten daadwerkelijk betalen en dus ingeschreven staan. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Maar het aantal aanmeldingen is iets hoger dan vorig studiejaar. We verwachten dat het aantal inschrijvingen van de Nederlandse en internationale studenten redelijk gelijk blijft ten opzichte van de voorgaande jaren, voor de internationale studenten is het echter wel een extra bijzondere situatie. De vraag is namelijk of deze studenten naar Deventer kunnen komen of dat ze in verband met de coronaregels, reisbeperkingen en het feit dat de lessen voor hen vooralsnog online aangeboden gaan worden, vanuit hun thuisbasis deel gaan nemen aan ons onderwijs. Met name hier zijn we dus benieuwd naar het aantal daadwerkelijke inschrijvingen. Ik kan mij voorstellen dat als je in een land zit, waar het op dit moment code oranje is, en je eerst hier in quarantaine moet het wellicht voor sommige studenten een drempel zou kunnen zijn om je in te schrijven”, aldus Van het Bolscher.

Hoe wordt er op dit moment lesgegeven binnen het Saxion?

“We hebben de laatste open dag en de introductieweek allemaal online moeten organiseren”, laat Bolté weten. “Ook bij Saxion is thuiswerken en thuis studeren het devies. Het merendeel van de lessen en colleges wordt, sinds de tweede dag van de ‘lock down’ half maart en ook nu nog, digitaal aangeboden conform het bestaande rooster. Op vrijdag de dertiende werd de lock down aangekondigd. De maandag daarop kregen alle docenten een cursus van de ICT-specialisten over het digitaal werken en de dinsdag daarna zijn we volledig online gaan werken. Het grote voordeel is dat ons online platform Blackboard al goed werd gebruikt, het enige wat we nog niet volledig gebruikten was de optie ‘online lesgeven’. We konden dus heel snel schakelen. Dit werd en wordt zeer gewaardeerd door onze studenten, we zien dat de opkomst online zelfs hoger is dan fysiek. Gezien de geldende RIVM-richtlijnen mogen we maar 30% van onze gebouwcapaciteit gebruiken. Binnen de mogelijkheden die we hebben en rekening houdend met de geldende richtlijnen proberen we wel de nieuwe eerstejaars studenten een aantal keren, fysiek op locatie, te ontvangen. Dit omdat voor hen de échte binding met de opleiding natuurlijk nog tot stand moet komen en dan speelt het fysiek ontmoeten van je nieuwe klasgenoten en studieloopbaanbegeleider hierin, naar onze mening, een belangrijke rol. De deeltijdopleiding krijgt wel een combinatie van fysiek en online onderwijs. We kunnen dan om de week een deel van de deeltijdstudenten ontvangen, omdat dit kleinere aantallen zijn dan de reguliere klassen. De andere studenten volgen de lessen online en komen de week erna naar Deventer. Overigens hebben we ook onze diplomering, medio juli, volledig coronaproof georganiseerd, ook dit werd erg gewaardeerd.”

Lees het hele interview in TravelPro 36.

