“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”

De deuren van meeste reisbureaus zitten dicht en zelfstandig reisagenten staan niet meer zo snel bij hun klanten op de stoep, maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt gewerkt. Integendeel zelfs. Maar hoe houd je je staande in deze coronacrisis? TravelPro sprak een aantal reisprofessionals.

“In het begin was het heel hectisch, want niemand wist wat er ging gebeuren. Nu is het allemaal wat duidelijker en weet je wat je de klant kunt vertellen”, laat Yoka Smit (TUI Amsterdam Osdorpplein) weten. “Mijn werkdag bestaat vooral uit het beantwoorden van vragen. Niet alleen van onze eigen klanten, maar omdat we landelijk kunnen inloggen krijgen we vragen vanuit heel Nederland. We zien met name dat klanten in de war raken omdat niet alle reisorganisaties dezelfde maatregelen hanteren, dat vind ik wel jammer. Want het allerbelangrijkste is duidelijkheid voor de klant. De deuren van ons kantoor zitten dicht, dus we zorgen dat we nu goed telefonisch contact houden met onze klanten. We zien veel begrip voor de situatie, met name bij onze eigen klanten die boeken in het reisbureau. Omdat we al eerder persoonlijk contact hebben gehad met die mensen, accepteren zij toch eerder de oplossingen die wij aanbieden. Je merkt gewoon dat ze ons vertrouwen en juist naar ons toekomen voor advies. Dat zie je toch iets minder bij mensen die online boeken.”

Persoonlijke band

“Het zijn op dit moment onwerkelijke tijden met een hoop vraagtekens”, laat Linda van de Noort (ZRA bij Travel Counsellors) weten. “De hele situatie brengt een hoop onzekerheid met zich mee. Een paar weken geleden dachten we nog dat de meivakantie wel goed zou komen, inmiddels is het duidelijk dat die data allemaal zijn geannuleerd. Ook nu zien we nog dat die data steeds verder verschuift. Ik vind het heel ingewikkeld dat reisorganisaties daar niet één lijn in trekken, ook omdat we in sommige boekingen met meerdere partijen te maken hebben. Mijn klanten zijn gelukkig wel heel erg begripvol. Iedereen zit op dit moment in hetzelfde schuitje, maar door de persoonlijke band die ik heb als ZRA met mijn klanten krijg je eerder begrip van mensen. Omdat we nu toch veel werk doen zonder inkomen moet je er wel voor blijven waken dat je niet in die negativiteit blijft hangen. Voor mij helpt het om niet te ver vooruit te kijken, want dan zie je alleen maar vraagteken en daar kan je op dit moment weinig mee. Het is belangrijk om de dag in balans te brengen met leuke positieve dingen. Wat ik wel op dit moment prettig vind is dat het tempo van het leven een stukje achteruit is gegaan. Ik kan nu veel tijd doorbrengen met mijn gezin en je kan rust nemen als de dat wil, want je hoeft niks te doen in je vrije tijd.”

Coulance van partners

Jolanda de Koning (Apollo at Home): “Het is een onwerkelijk situatie, eigenlijk niet te bevatten. In de eerste week van maart was ik nog in Berlijn, dat lijkt nu jaren geleden. Heel gek. Ik ben betrokken bij de Wandelvierdaagse van Mallorca (Mallorca Walking Event La Primavera) die in maart moest plaatsvinden, maar op tijd werd verzet naar oktober. Ik heb een aantal mensen kunnen omboeken en een aantal moeten annuleren. Gelukkig stelde easyJet zich heel coulant op door de tickets terug te betalen. Ik weet niet of ze dat nu nog steeds doen, maar dat was supergoed geregeld. Bij Teldar kan ik een aantal dagen voor vertrek kosteloos annuleren, waardoor de klant nauwelijks kosten heeft gemaakt.” Voor de reizen die nu worden geannuleerd en later gaan plaatsvinden, geeft Jolanda een voucher uit. “Een prima oplossing, maar het is wel enorm lastig dat elke touroperator andere voorwaarden heeft. Ik moet telkens de kleine lettertjes erbij pakken. Bij de een geldt de voucher voor het hele aanbod en bij de ander alleen voor de oorspronkelijke bestemming. Er moet meer duidelijkheid komen en vooral eenduidigheid.”

Hetzelfde schuitje

Corine Ravestein (Vakantieparels): “Ondanks dat de wereld lijkt stil te staan, heb ik nog genoeg te doen. Ik verveel me niet. Elke dag start ik met het lezen van e-mails. Ik bel en app regelmatig met klanten die een reis hebben geboekt. Ik moet wel zeggen; ik heb hele fijne en relaxte klanten. Dat wist ik al wel een beetje, maar nu merk ik pas het echt goed. Ze zijn ook allemaal erg blij met de SGR-voucher. Ik ben daar zelf ook blij mee en ik ben blij met de ANVR. De brancheorganisatie heeft standaardbrieven over de voucher klaarstaan, dat is ideaal. Die brieven maak ik zelf wel persoonlijk, dat past beter bij mij. Klanten vinden het ook fijn om even te bellen en dat mag ook zeker altijd. De klanten die reizen later in dit jaar hebben staan, hoor ik nu meer. Ik snap dat ze vragen hebben of hun reis wel kan doorgaan. Ik pak dan gekscherend mijn glazenbol erbij, maar weet dat natuurlijk ook niet. Daarnaast leg ik altijd uit dat annuleren zelf geen zin heeft. Het kost veel geld en je krijgt er niets voor terug. Ze moeten afwachten, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

