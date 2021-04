Webinar Fly to the West, Cruise America en Travel Oregon

Fly to the West, camperverhuurder Cruise America en verkeersbureau Travel Oregon hebben deze keer hun handen ineengeslagen voor een nieuwe webinar en nemen je mee naar hun wereld. Ze geven je alle ins & outs over hoe je absoluut alles uit een camperreis door de prachtige staat Oregon haalt.

De webinar duurt ongeveer 45 minuten. Inschrijven voor de Engelstalige webinar kan hier! Hoe kan zo’n camperreis door Noordwest-Amerika eruitzien? Bekijk de rondreis Unspoiled Northwest! Je gaat per camper door Oregon en Washington, kampeert in de ongerepte wildernis, aan ruige kustlijnen en in vulkanische landschappen. Oregon en Washington tellen vele natuurlijke bezienswaardigheden en nationale parken, maar worden lang niet zo druk bezocht als hun zuiderburen. Je start je camperreis in Seattle en bezoekt vervolgens alle hoogtepunten van Noordwest-Amerika.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.