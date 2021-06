Webinar Gran Canaria exclusief voor travel trade

Het verkeersbureau van Gran Canaria organiseert een webinar exclusief voor de Nederlandse travel trade. De webinar vindt plaats op dinsdag 22 juni om 10.30 uur.

Inschrijven voor de webinar is mogelijk via deze link. “Je zult zodanig geïnformeerd en geïnspireerd worden dat jouw kennis van dit Canarische eiland weer helemaal up-to-date is en jij je klanten optimaal kunt voorlichten en het best mogelijk advies voor een onvergetelijke vakantie kan geven”, aldus .

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.