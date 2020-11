Webinar Tenerife: het eiland voor jong en oud

Tenerife is het grootste Canarische eiland en wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van natuur, cultuur en eindeloos veel mogelijkheden voor zowel activiteiten als ontspanning. Dankzij het fijne klimaat met warme winters en zachte zomers, is het eiland een perfecte vakantiebestemming voor jong en oud. Er kan het gehele jaar door worden genoten van adembenemend natuurschoon, heerlijke stranden, gevarieerde gastronomie, avontuur, sport en wellness.

Of het nu gaat om het verkennen van het unieke landschap in het door UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen Nationaal Park El Teide, een prachtige wandeling maken in natuurpark Anaga, eten in een van de vijf Michelinster restaurants, het bezoeken van de hoofdstad Santa Cruz of het nabijgelegen San Cristóbal de La Laguna of het ultiem relaxen op een van de heerlijke stranden in het zuiden van het eiland, er is voor ieder wat wils op Tenerife. Daarnaast biedt Tenerife accommodaties voor alle soorten reizigers; van unieke boutique hotels, accommodaties op het platteland tot aan luxe vijfsterrenhotels.

Nieuwsgierig naar wat Tenerife allemaal heeft te bieden? Wil je meer te weten komen over het eiland of heb je vragen over de huidige situatie?

Geef je dan snel op voor de webinar van donderdag 3 december aanstaande om 11.00 uur.

Webinar Gran Canaria gemist?

Gran Canaria is er helemaal op voorbereid om weer toeristen te verwelkomen. Ben jij nieuwsgierig naar wat het eiland allemaal heeft te bieden of heb je vragen over de huidige situatie? In de onlangs gehouden webinar krijg je antwoord op die vragen. Bekijk hieronder de webinar Gran Canaria.

Bekijk hier de webinar terug.

