Website en speciaal telefoonnummer voor gratis testen voor vakantie

Mensen die zich gratis willen laten testen voordat ze op vakantie gaan, kunnen vanaf 30 juni een afspraak maken via de site testenvoorjereis.nl. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zojuist bekendgemaakt. Er komen testlocaties door het hele land. Ook komt er een speciaal telefoonnummer van de GGD om een gratis testafspraak te maken.



Voor sommige Europese landen is de testuitslag een coronabewijs. Een coronabewijs is ook mogelijk als iemand volledig gevaccineerd is, of als iemand corona heeft gehad. Sinds gisteren zijn de vaccinatiebewijzen zichtbaar via CoronaCheck.nl. Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen en nog niet volledig zijn gevaccineerd, kunnen zich gratis laten testen. Testen vóór 1 juli zijn niet gratis.

Negatief getest? Dan kan de vakantieganger zijn testuitslag downloaden of uitprinten via CoronaCheck.nl.

Vanaf 1 juli kunnen reizigers dus worden getest bij aangesloten testlocaties. “Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie”, meldt Rijksoverheid.

