Westerdam (HAL) mag aanmeren in Thailand

De Westerdam van Holland America Line, met aan boord tientallen Nederlanders, mag aanmeren in Thailand. Er is vastgesteld dat niemand besmet is met het coronavirus. “Alle gasten krijgen de veertiendaagse vaart volledig gecompenseerd , evenals 100% toekomstige Cruise Credit”, laat de rederij weten.

Westerdam vaart naar Laem Chabang (Bangkok), waar de de cruise zal eindigen. Gasten zullen in Laem Chabang van boord gaan en naar Bangkok worden overgebracht voor de terugreis. Dit nieuwe schema is gecommuniceerd naar de gasten aan boord. De oorspronkelijke cruise zou op 15 februari in Yokohama, Japan eindigen, maar het schip was niet welkom in de Japanse havens.

Annuleringen

Na de ontscheping van de gasten zal de Westerdam Laem Chabang verlaten. De cruise die gepland stond op 15 februari vanuit Japan is geannuleerd. Er zijn op dit moment geen annuleringen aangekondigd voor cruises met vertrekdata na 15 februari. “Wel beoordelen we de impact van de huidige havenbeperkingen in Azië op cruises met vertrek vanaf 29 februari of later.”

