Westerdam (HAL) niet welkom in Japan

De Westerdam van Holland America Line (HAL) is niet welkom in de Japanse havens in verband met het coronavirus. Het schip zou volgens de planning Ishigaki Island, Naha, Okinawa, Nagasaki en Fukuoka (Hakata) aandoen, voordat het volgens de planning op 15 februari in Yokohama zou aankomen, waar de volgende cruise zou worden aangedaan. Het schip is niet in quarantaine en er zijn geen bekende gevallen van coronavirus aan boord.

HAL laat in een statement weten te werken aan alternatieve plannen. De rederij houdt de gasten aan boord op de hoogte als er informatie beschikbaar komt. De volgende cruise die gepland stond om op 15 februari in Yokohama aan boord te gaan, is geannuleerd. De geboekte gasten en hun reisadviseurs zullen op de hoogte worden gebracht. Aan boord zijn 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders op het schip zitten.

Quarantaine

“Gasten aan boord van Westerdam blijven volledig veilig en beveiligd. Het schip ligt momenteel voor de kust van Japan, ten zuidoosten van Okinawa, terwijl we bezig zijn met de afronding van een nieuwe ontschepingshaven. Je kunt er zeker van zijn dat het schip niet in quarantaine is en we hebben geen reden om aan te nemen dat er gevallen van coronavirus aan boord zijn, ondanks berichten in de media. Het schip heeft voldoende brandstof en voedselvoorraden om tot het einde van de reis te blijven. We bieden onze gasten en bemanning gratis toegang tot het internet, zodat ze contact kunnen opnemen met hun dierbaren”, aldus de rederij.

