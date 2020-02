Westerdam (HAL) toch niet welkom in Thailand

De Westerdam van Holland America Line, met aan boord tientallen Nederlanders, mag toch niet aanmeren in Thailand. “Alle gasten krijgen de veertiendaagse vaart volledig gecompenseerd , evenals 100% toekomstige Cruise Credit”, liet de rederij eerder al weten.

“We zijn op de hoogte over de status van de oproep van Westerdam aan Laem Chabang (Bangkok), Thailand,” zo schrijft Holland America in een bericht op sociale media. “We werken actief aan deze kwestie en zullen indien mogelijk een update verstrekken. We weten dat dit verwarrend is voor onze gasten en hun families en we waarderen hun geduld enorm. ” Eerder werd door Thailand gezegd dat de Westerdam mocht aanmeren.

