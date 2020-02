Westin opent tweede resort op Bali

Westin Hotels & Resorts heeft The Westin Resort & Spa Ubud op Bali geopend. Het is naast Westin Resort Nusa het tweede resort van de hotelketen op het eiland.

The Westin Resort & Spa Ubud ligt te midden van uitgestrektheid rijstvelden, oude tempels en groen. “We zijn verheugd om het tweede Westin resort op Bali te openen in Ubud, het spirituele hart van het eiland”, aldus Mike Fulkerson (Vice President, Brand & Marketing, Asia-Pacific, Marriott International). “Genesteld op de prachtige tropische terrassen van Ubud, zal deze accommodatie onze propositie als gastvrijheidsleider in wellness verbeteren door het aanbieden van Move Well, Sleep Well, Eat Well, Play Well, Feel Well en Work Well. ”

The Westin Resort & Spa Ubud beschikt over 120 moderne kamers, suites en villa’s, elk uitgerust met het kenmerkende Heavenly® Bed en Heavenly® Bath. Daarnaast zijn er twee privé villa’s voor grotere groepen en gezinnen met een fantastisch uitzicht op het hele resort.

“Als marathonloper en wellness-enthousiast, ben ik erg enthousiast om gasten van alle leeftijden te verwelkomen in The Westin Resort & Spa Ubud Bali. Ubud is een toonaangevende culturele en wellnessbestemming, en de komst van dit resort, met zijn rijkdom aan wellness-programma’s en Eat Well-eetgelegenheden, zal zijn aantrekkingskracht als bestemming alleen maar vergroten”, aldus Titus Rosier (algemeen directeur van The Westin Resort & Spa Ubud Bali).

Het resort heeft ook tal van eetgelegenheden, waaronder de eetgelegenheid Tabia met handgeschilderde muurschilderingen van lokale kunstenaars. Dit restaurant biedt internationale gerechten, lokale specialiteiten en gezonde gerechten uit het Eat Well-menu van Westin. Tall Trees biedt een eetervaring met uitzicht op de rivier en het tropische bos. De nadruk in dit restaurant ligt op smaken die zijn geïnspireerd op oude recepten.

Gasten kunnen ontspannen en nieuwe energie opdoen in de Heavenly Spa by WestinTM, die kenmerkende behandelingen biedt om te herstellen van een jetlag, evenals massages die zijn geïnspireerd op lokale mythologie, zoals Heavenly Ritual – een spa-ervaring die geïnspireerd is door de mythische Balinese dans Oleg Tamulilingan. De ontspannende spafaciliteiten bestaan ​​uit vijf behandelkamers en vier buitenspa-paviljoens met uitzicht op het landschap, plus een jacuzzi en een stoombad.

Gasten die fit willen blijven tijdens het reizen, kunnen gebruik maken van het 24/7 Westin WORKOUT® fitnesscentrum met ultramoderne fitnessapparatuur. Daarnaast beschikt het resort ook over een prachtig zwembad met uitzicht op de jungle. Kinderen kunnen terecht in het nabijgelegen kinderzwembad met een miniatuurwaterval die zich naast de Westin Family Kids Club bevindt.

Naast ontspannen in het resort, kunnen gasten het centrum van Ubud bezoeken op korte rijafstand van het resort. Het paleis van Ubud toont klassieke Balinese architectuur en organiseert regelmatig traditionele dans- en muziekuitvoeringen, of gasten kunnen souvenirs en lokale ambachten kopen in de vele boetieks en de markt van Ubud.

