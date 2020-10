“Wij verwachten een enorme last minute markt”

De winter staat voor de deur, voor veel Nederlanders het ideale moment om de auto te pakken naar een van de vele populaire wintersportgebieden. Maar hoe zijn de omstandigheden daar? Welke maatregelen zijn er genomen? En wat kunnen klanten verwachten?

“Wij blijven gematigd optimistisch, alhoewel het feit dat op 13 oktober onder andere Tirol en Vorarlberg door Nederland op ‘oranje’ zijn gezet, dit gematigde optimisme momenteel wel extreem tempert. Dit milde optimisme geldt dan ook uitsluitend indien het geïnfecteerde aantal mensen daalt en de reisadviezen voor onder meer Tirol de komende tijd weer op geel wordt gezet. Als dat niet gebeurt, dan is er helaas in de verste verte geen sprake meer van gematigd optimisme en is de te verwachten schade echt enorm”, aldus Thiebout van den Bergh (Oostenrijk).

“De veiligheidsmaatregelen in Oostenrijk hebben opperste prioriteit en zullen overal goed geregeld zijn. Naast de landelijke maatregelen, denk aan het nieuwe après-skiën, zullen er ook additioneel heel veel regionale en plaatselijke veiligheidsmaatregelen worden genomen in de skigebieden. Ik raad aan regelmatig de sites van de gebieden zelf te checken en ook onze eigen site www.austria.info/nl. In Nederland waren tot augustus de interesses, de navraag en de boekingen voor aanstaande winter, rekening houdend met de huidige omstandigheden, relatief oke. Sinds corona weer is opgelaaid, is er weer grote onzekerheid ontstaan en zijn er weer vele vraagtekens. Voor iedereen. Daardoor was er de laatste tijd weliswaar nog steeds veel interesse, maar zijn er momenteel relatief gewoonweg zeer weinig boekingen.”

“Als we uitgaan van de te verwachten teruggang van de boekingen, blijf ik onder voorbehoud gematigd optimistisch, uitgaande van de hierboven geschetste situatie dat dus onder andere Tirol weer op geel wordt gezet, het feit dat niet nog meer gebieden op oranje worden gezet en sprake is van een nog sterker dalend consumentenvertrouwen. Feit is, dat naast Niederösterreich, inclusief Wenen en Voralberg, ook het Bundeland Tirol, waar verreweg de meeste overnachtingen van Nederlanders plaatsvinden in de winter, allemaal op 13 oktober op code oranje zijn gezet door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alles hangt natuurlijk voor Tirol en de andere Oostenrijkse gebieden, af van het feit hoelang ‘oranje’ van kracht blijft. Zoals we weten valt een wintersportvakantie niet onder noodzakelijke reizen. Onder ander het bij Nederlanders zeer populaire SalzburgerLand staat echter gewoon nog op geel. Dat is natuurlijk mooi, maar zeker niet genoeg. Als Tirol niet door Nederland van oranje weer op geel wordt gezet, dan ontspint zich een gitzwart scenario met extreem zware verliezen. Zacht uitgedrukt, een meer dan nare situatie op dit moment. Zeker ook voor de vele Nederlandse touroperators die massaal Tirol in de winter aanbieden.”

