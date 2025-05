Dat Holland America Line haar Nederlandse oorsprong graag in ere houdt, blijkt onder meer uit evenementen zoals Dutch Day en de Orange Party die aan boord worden georganiseerd. Maar het zit ‘m ook in de details, zoals het Delftsblauwe servies dat op de schepen wordt gebruikt. Daarom koos de rederij dit jaar voor Royal Delft als locatie om samen te komen met branchegenoten en dieper in te gaan op dit en volgend jaar.



Daarnaast telt de cruise-industrie in totaal 128.000 Nederlandse passagiers in 2024. Dat is een groei van 7% en overstijgt daarmee de cijfers van vóór corona (2019). “Door deze groeiende cijfers zien we dat er in de Nederlandse markt veel potentie zit,” zegt Nico Bleichrodt (Vice President International Sales & Marketing Holland America Line). Dat ziet de rederij overigens ook terug in haar eigen vroegboekcijfers. Vorig jaar stelde zij als doel dat 50% van de boekingen (cruises voor 2025) vóór december 2024 zou moeten plaatsvinden, maar dit werd uiteindelijk zelfs 55%. “Dat geeft aan dat er markt is voor vroegboekers, en het toont ook aan dat wij onze verkopen gemakkelijk twee jaar vóór vertrek van de cruise kunnen openen. Dat betekent ook dat onze capaciteit voor 2027 binnenkort opengaat.”

“Vanuit Nederland hebben we veel capaciteit naar Noord-Europa. In 2024 hadden we 24 roundtrips, en dit jaar zelfs 28. In 2026 worden dat er 36 – dat zijn ruim 96.000 bedden. Met zoveel capaciteit zal het dan ook geen verrassing zijn dat 76% van onze passagiers kiest voor een cruise naar het noorden van Europa. We zijn een Noord-Europa-specialist aan het worden,” stelt Nico.

Nieuw voor 2026 zijn onder meer twee 13/14-nachtencruises naar de Canarische Eilanden in april en oktober, met vertrek vanuit Rotterdam. Daarnaast lanceert de rederij een tiental weekcruises in juni, juli en augustus naar de Middellandse Zee. Ook nieuw is de 14-daagse rondreis vanuit Rotterdam naar de Middellandse Zee met vertrek op 21 november.

Daarnaast is een Scandinavische Solar Eclipse Cruise van 28 nachten aan het aanbod toegevoegd. Ook nieuw zijn drie Northern Light Cruises met vertrek in oktober en november naar de Noordkaap, inclusief twee dagen in Alta. Holland America Line voegt tevens langere cruises van 14 dagen naar de Noorse fjorden toe aan het aanbod, uitgevoerd met de Nieuw Statendam.

Transavia

Ook nieuw is dat de vluchten van Transavia te boeken zijn via de reserveringsafdeling van Holland America Line.

CruiseLife

Afgelopen winter was Holland America Line voor het eerst te zien op RTL4 en Videoland met CruiseLife, een programma gericht op cruises van de rederij. Vandaag werd bekend dat de rederij opnieuw te zien zal zijn met haar eigen programma op RTL4 en Videoland. Dit keer is ervoor gekozen om de Middellandse Zee en de fjorden uit te lichten. Het programma wordt gepresenteerd door Koert-Jan de Bruin en is van zaterdag 7 december 2025 tot en met zondag 5 januari 2026 om 17.00 uur te zien.



Foto’s

