Wil jij meer weten over Gran Canaria? Meld je aan voor de webinar!

Gran Canaria is er helemaal op voorbereid om weer toeristen te verwelkomen. Ben jij nieuwsgierig naar wat het eiland allemaal heeft te bieden of heb je vragen over de huidige situatie? Meld je dan nu aan voor de webinar!

Pablo Llinares is de algemeen directeur van Gran Canaria Tourist Board, de entiteit die verantwoordelijk is voor het promoten van het eiland als een wereldwijde bestemming. De missie van de Tourist Board is om het merk Gran Canaria te promoten, zodat er duizenden toeristen het hele jaar door op vakantie kunnen komen naar een veilige plek met het beste klimaat ter wereld.



Geef je dan hier snel op voor de webinar op vrijdag 20 november aanstaande om 11.00 uur.

Webinar Paradores gemist?

Onlangs is er een webinar geweest over Paradores. Een keten van 97 hotels in Spanje en één franchise in Portugal, de zogenaamde Paradores, gevestigd in historische gebouwen zoals kastelen, paleizen en kloosters. Maar ook moderne hotels met een fantastisch uitzicht gelegen middenin prachtige natuurgebieden inclusief uitgebreide sportactiviteiten. De Paradores zijn voornamelijk gevestigd in kleine steden of dorpen, waar de gast de cultuur, geschiedenis en traditie van elk gebied zal ervaren. Hieronder vind je de video met de webinar.

