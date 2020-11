Wildlife en de bevolkingen laten profiteren van 5-sterren lodges en eco tented camps

“Een lodge is geen doel op zich. Het is een middel om ervoor te zorgen dat zowel wildlife als de lokale bevolkingen in de gebieden waar die lodges zich bevinden ervan kunnen profiteren”, aldus Jurgen Elbertse (eigenaar van The Africa Experience).

Onder The African Experience vallen drie vijfsterren (eco) tented camps en lodges waarvan twee in Botswana en één in Mozambique. In TravelPro #46 vertelt Jurgen hoe hij van de de olie- en gasindustrie in de toerismesector terechtkomt, wat de plannen zijn en wat er precies wordt aangeboden op zeer bijzondere plekken in Afrika.

