Willeke de Boer overleden

Na een kort maar heftig ziekbed is Willeke de Boer afgelopen zaterdag 25 juni overleden.

Willeke was een geliefd en graag gezien persoon in de reisbranche; na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest op reisbureaus in Utrecht, was ze zes jaar werkzaam op de salesafdeling van Holland International. Daarna zeven jaren als salesmanager bij Sunair Vakanties. In deze periode heeft Willeke heel veel studiereizen begeleid en presentaties gedaan. Dit alles op haar fijne en persoonlijke manier. De laatste jaren was ze zeer succesvol als zelfstandig reisagent. In haar vrije tijd reisde Willeke ook graag samen met haar gezin, alleen of met vriendinnen.

Willeke was altijd opgewekt, vol ideeën, reislustig, nieuwsgierig, grappig, gedreven, geïnteresseerd en heel positief. Een mooi mens, in alle opzichten. Wat zal ze gemist worden.

Willeke is 56 jaar geworden en laat haar man Peter en dochters Roos en Ilse achter.

Author Arjen Lutgendorff