Win een cruise met Celebrity Apex voor twee personen

Wie in de maand januari zoveel mogelijk Celebrity Cruises boekt, maakt kans op een verblijf in een 2-persoonshut* tijdens de 3-daagse ‘cruise to nowhere’ van de Celebrity Apex℠ vanuit Southampton. De Europese première zal plaatsvinden op 30 maart waarmee de Celebrity Apex℠ aan de Celebrity Cruises vloot wordt toegevoegd in de moderne Edge klasse.

De Celebrity Apex℠ is het eerste zusterschip van de Celebrity Edge®. De Edge-klasse vertegenwoordigt een doorbraak in modern luxueus reizen, en was de eerste in een revolutionaire nieuwe klasse schepen die conventie omverwerpt met een unieke, naar buiten gerichte indeling, met focus op de zee en de bestemming.

Dit schip biedt tal van bijzondere hutten en faciliteiten. Een voorbeeld is de Magic Carpet, een zwevend platform aan de zijkant van het schip. Het platform beweegt zich tussen meerdere verdiepingen, waardoor gasten hier heerlijk dineren, maar vanuit hier ook het schip met de luxe tenderboten kunnen verlaten.

Mail uiterlijk 31 januari de reserveringsnummers van de gemaakte boekingen naar amca@amca.nl. De winnaar ontvangt begin februari persoonlijk bericht vanuit AMCA Cruises. Vanuit Nederland gaan er verschillende gasten mee op de Celebrity Apex℠ Inaugural, waaronder directieleden van cruisepartners en reisagenten.

*Exclusief vlucht.

