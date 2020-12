Win een droomreis naar Antalya!

Verdiep je in Antalya – parel aan de Middellandse Zee en het ‘Veilig Toerisme Programma’ van de Turkse overheid door middel van de nieuwste cursus op TravEcademy

Turkije ligt op het kruispunt van Europa en Azië is uniek door haar unieke prijs-kwaliteitverhouding, hoge kwaliteitsstandaarden voor accommodaties, natuurlijke schatten, eeuwenoude geschiedenis, smaakvolle keuken, meer dan 8.000 kilometer aan kustlijn en Turkse gastvrijheid. Geen land is zo verrassend en veelzijdig. Denk aan prachtige uitgestrekte stranden en pittoreske baaien, ongelooflijk rijke cultuur en sportieve en avontuurlijke uitdagingen. Vooral de regio Antalya aan de zuidkust van Turkije vormt een populaire zonbestemming met de vele bekende badplaatsen en resorts.

Laat je betoveren door de mooiste plekken van de regio Antalya, kom meer te weten over het veilig toerisme certificeringsprogramma van de Turkse overheid en win die all inclusive reis naar Antalya in 2021! SUCCES!

START DIRECT!

*De prijs is voor twee personen en geldig in de zomer van 2021. De datum is afhankelijk van de corona gerelateerde reisbeperkingen.

*Winnaars worden na 31 januari 2021 bekend gemaakt.

