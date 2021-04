WIN! Een maand lang rondrijden in een Aruba-branded auto

De Aruba Tourism Authority (A.T.A.) & Wittebrug Autogroep zijn een bijzondere samenwerking aangegaan waarbij klanten van Wittebrug kans maken op een reis naar Aruba. Ook is er een speciale winactie, exclusief voor reisagenten om hen in deze nog altijd uitdagende tijd even flink in het zonnetje te zetten.

Samen met Wittebrug heeft de A.T.A. twee supercoole, Aruba-branded VW T-Roc auto’s gecreëerd en één reisagent maakt kans om een maand lang als een Arubaan door de regio te scheuren.

Wie wil dit nu niet? Zorg dat je voor donderdag 29 april lid wordt van de Aruba Battle Facebook-pagina, en laat het goede antwoord op onderstaande vraag achter:

Hoeveel kilometer staat er op de teller van deze prachtige VW T-Roc?

Diegene die het antwoord als eerste goed heeft, of het dichtst in de buurt komt van het goede antwoord, wint deze unieke prijs! Veel succes!

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.