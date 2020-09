Win een ‘Ski Lover’s trip’ naar Zweden!

Willen jouw klanten eens een hele andere winterbeleving met een zee aan ruimte, zonder het massale karakter van bijvoorbeeld de Alpen? Stuur ze dan op sneeuwavontuur in Zweden! Zweden biedt alle ingrediënten voor een onvergetelijke winterbeleving voor het hele gezin. Ontdek winters Zweden door middel van de cursus ‘Zweden – unieke wintervakanties’ Ski Lover’s trip

Je kunt in Zweden volop genieten van sneeuwscootertochten, rendieren, schaatsen, het noorderlicht, de Sámi cultuur, hondensledesafari’s, ijsvissen, sneeuwschoenwandelen en de typische rode Zweedse huisjes. Dit alles vindt plaats in een prachtig wit landschap, waar je uiteraard ook geweldig kunt skiën in diverse sneeuwzekere bestemmingen. Voor de prijs hoeven jouw klanten het ook niet te laten, dus laat ze kennismaken met de vele mogelijkheden van dit heerlijke Scandinavische land. De schoonheid van de Zweedse winter raakt ze direct.

Winnen!

Doe je best op de cursus ‘Zweden – unieke wintervakanties’ en win een 4/5-daagse ‘Ski Lover’s trip’ naar Stöten in Zweden! Prijswinnaars vliegen met de BBI Travel chartervlucht vanaf Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport, voor een ‘Ski Lovers’ weekend of midweek naar Stöten in Sälen. Vertrek is op donderdag of zondag vanaf Groningen Airport Eelde per comfortabele chartervlucht. Parkeren is hierbij gratis. Daarnaast zijn transfers, accommodatie, skipas en een sneeuwscootersafari inbegrepen! Doe dus mee en maak kans op deze mooie reis!

Start direct met de cursus.

Stöten – Sälen’s leukste skigebied

Stöten wordt door velen beschouwd als het beste en leukste skigebied van Sälen. Tegenwoordig is Stöten een faciliteit met hellingen voor alle categorieën skiërs en heeft het de hoogste afdaling van Sälen. Stöten is het meest noordelijk gelegen skigebied van Sälen en Stöten heeft ook de afdaling met het grootste hoogteverschil van 370 meter. De hoogte geeft natuurlijk een prachtig uitzicht over zowel de Zweedse als de Noorse bergen, het is prachtig om over de uitgestrektheid uit te kijken voordat je de piste op gaat. Maar in Stöten kom je niet voor alleen het hoogteverschil; er zijn hier goed doordachte kindergebieden en hellingen die bij iedereen passen, ongeacht de ervaring. Er zijn verschillende goede restaurants, cafés en tal van activiteiten.

Activiteiten

Van hondensleeën, skischolen en sneeuwscootersafari’s. De vriendelijkste wolf ter wereld, de mascotte Vargy, staat altijd klaar om de kinderen mee te laten lachen. Sneeuwscootertocht naar Vargy en de après-ski voor kinderen zijn de hoogtepunten van de week. In het centrum van Stötens, Stötentorget, ligt Vattufjäll. Activiteitencentrum met onder andere spa-faciliteiten, bowling, solariums en avonturenbad voor jong en oud met zwembad, whirlpool en kinderbad. Stöten beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn voor een fantastische skivakantie, en het beste van alles is misschien dat alle accommodatie dicht bij pistes of liften ligt.

