Win een ultieme rijervaring op ijs met Hertz en Land Rover

Als onderdeel van de toewijding van Hertz om once in a lifetime rijervaringen aan te bieden, is het bedrijf een samenwerking aangegaan met de Britse autofabrikant Jaguar Land Rover om klanten de mogelijkheid te bieden om de ultieme ijs-rijervaring te winnen.

Klanten wonend in België, Frankrijk, Italië en Nederland die in februari een premium Hertz auto boeken krijgen één kans op de prijs. Klanten die lid zijn van Gold Plus Rewards, het gratis loyaliteitsprogramma van Hertz, profiteren van een extra kans om te winnen.

Vincent Gillet, Vice President Marketing van Hertz International: “We doen altijd ons best om onze klanten een geweldige ervaring te bieden, dus werken we samen met een van ’s werelds meest gerenommeerde premium automerken, om huurders gelukkig te maken met zo’n onvergetelijke prijs is fantastisch.”

Het rijden op een ijscircuit met Hertz en Land Rover maakt deel uit van het streven van het autoverhuurbedrijf om klanten in Europa geweldige rij- en huurervaringen te bieden, met een premium wagenpark en hoogwaardige service.

Het premium wagenpark van Hertz beschikt over geweldige specificaties en de nieuwste innovaties met in-car technologie. Het premium assortiment is beschikbaar in alle autocategorieën, van kleine hatchbacks tot saloons en grote SUV’s.

De gelukkige winnaars worden overgevlogen naar Milaan, waar een chauffeur met een Land Rover klaarstaat om hen naar het levendige Italiaanse Alpenresort Courmayeur te rijden. Daar zullen zij genieten van een dag rijden over ijs onder deskundige begeleiding, in een topaccommodatie met exclusieve restaurants, dankzij Land Rover.

Er wordt één alpine weekendprijs vergeven in elk van de vier deelnemende landen. De volledige voorwaarden van de prijstrekking zijn hier beschikbaar.

