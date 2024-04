Regent Seven Seas Cruises viert haar samenwerking met het iconische Aston Martin Aramco Formula One® Team met een exclusieve winactie. Jij krijgt namelijk de mogelijkheid om tickets te winnen voor een Aston Martin Aramco VIP race-ervaring in Zandvoort van 23 tot en met 25 augustus.

Als partners zullen Regent en het Aston Martin Aramco Formula One® Team samenwerken om exclusieve ervaringen te ontwikkelen voor luxereizigers. Op maat gemaakte landprogramma’s, zoals VIP-ervaringen met het Aston Martin Formula One® Team en rondleidingen door het geavanceerde AMR Technology Campus van het team in Silverstone. Net zoals unieke Spotlight Voyages, waarbij gasten zich kunnen onderdompelen in de werelden van ultraluxe cruisen en high-performance autoracen. Deze meerjarige samenwerking erkent het gedeelde geloof dat perfectie, precisie en luxe in elk detail zitten.

VIP race-ervaring

Om deze bijzondere samenwerking te vieren, biedt Regent reispartners in Nederland de kans om 2 3-daagse passen te winnen voor een Aston Martin Aramco VIP race ervaring van 23 t/m 25 augustus in Zandvoort. “We zijn verheugd om onze nieuwe samenwerking met het Aston Martin Aramco Formula One® Team aan te kondigen, een merk dat onze waarden van excellentie en luxe deelt,” aldus Andrea DeMarco, President van Regent Seven Seas Cruises. “Het Aston Martin Aramco Formula One® Team is het toonbeeld van high performance in de Formule 1, wat perfect aansluit bij de wereldwijd bekende reputatie van Regent om ongeëvenaarde ervaringen te bieden. Samen met het Aston Martin Aramco Formula One® Team hopen we once-in-a-lifetime ervaringen te creëren voor al onze gasten, waarbij we mogelijkheden bieden voor verdere ontdekking en verrijking tijdens onze cruises.”

Unieke kans voor reisagenten

Marcel Von Rotz, Senior Sales Manager voor Regent Seven Seas Cruises in Noord-Europa, Oost-Europa, Benelux & Afrika zegt: ‘’Ons team is dolblij met de mogelijkheden die deze samenwerking biedt voor onze gewaardeerde reispartners. Door deze twee bekende luxemerken aan elkaar te verbinden, verwachten we de cruisewereld aan een hele nieuwe doelgroep te introduceren. Deze samenwerking zal onze partners nieuwe verkoopmogelijkheden geven door onze zorgvuldig samengestelde Spotlight Voyages. We verheugen ons er ook op om onze reisagenten de kans te geven een once-in-a-lifetime ervaring te winnen door aanwezig te zijn bij een Aston Martin Aramco VIP race-ervaring.”

Zo doe je mee

Om kans te maken op deze prijs, dienen reisagenten een nieuwe boeking te maken tussen 8 april en 30 juni 2024 en deel te nemen aan de actie op RSSC.com/aston-martin-aramco-travel-partners. De prijs bestaat uit een 3-daagse pas voor twee personen voor het circuit van Zandvoort dat bekend staat om legendarische races en een geweldige sfeer. De winnaar zal binnen 14 dagen na de sluiting van de actie worden gekozen. Om kans te maken op deze prijs moeten alle boekingen op uiterlijk 30 juni 2024 zijn ingediend.

Voor alle voorwaarden en informatie over deze unieke winactie, en om je aan te melden voor exclusieve Regent Seven Seas Cruises en Aston Martin Aramco Formula One® Team nieuwsberichten en aanbiedingen, bezoek: RSSC.com/aston-martin-aramco-travel-partners.