Winactie: naar de Noorse fjorden met HAL

Een cruise boeken voor klanten en zelf kans maken op een cruise naar de Noorse fjorden. Dat kan met de winactie die Holland America Line heeft gelanceerd.

Reisverkopers maken kans op een cruise van 7 nachten naar de bekende fjorden van Noorwegen.

Meedoen is eenvoudig. Boek tussen 1 maart en 30 april 2021 een Europa 2022 cruise met Holland America Line. Geef uiterlijk 10 mei 2021 het boekingsnummer door aan je Business Development Team via SalesNL@HollandAmerica.com o.v.v. Europa 2022 winactie, om kans te maken.

Niet inbegrepen zijn de reis van- en naar de vertrekhaven, excursies, hotel service charges (fooien) en persoonlijke uitgaven.

HAL hield eerder deze week via een webinar de ‘productlancering Europa 2022’. Hierin gaf topman Nico Bleichrodt een update over de huidige stand van zaken. Yvonne Netz en Pascal Driever vertelden alles over het cruiseprogramma Europa 2022 en lanceerden de ‘Win een cruise actie’.

De webinar is hier terug te zien.

De Nederlandstalige e-brochure voor Europa 2022 is hier te downloaden. (Foto: Shutterstock).

