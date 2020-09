Wizz Air vanaf Eindhoven naar Sheffield

Wizz Air vliegt vanaf 25 oktober twee keer per week tussen Eindhoven en Sheffield in het Verenigd Koninkrijk.

Sheffield is de vierde Britse bestemming die vanuit Eindhoven bereikbaar wordt. De vluchten op woensdag en zondag worden uitgevoerd met een Airbus A320 (180 stoelen). De internationale Doncaster-Sheffield luchthaven ‘Robin Hood’ verbindt Eindhoven met de centraal gelegen stad in Yorkshire waar het zich ontwikkelde van industriële zone naar een toonaangevend zaken- en AgriFood-centrum. De luchthaven zelf is vorig jaar voor de derde keer op rij verkozen tot ‘UK’s Best Airport.’

