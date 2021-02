Wizz Air verbindt Eindhoven met Sarajevo

Wizz Air vliegt vanaf 23 mei twee keer per week tussen Eindhoven Airport en Sarajevo in Bosnië en Herzegovina. Hiermee verzorgt de Hongaarse luchtvaartmaatschappij de enige directe verbinding tussen Nederland en de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina.

Sarajavo is naast Tuzla de tweede verbinding tussen Eindhoven en Bosnië en Herzegovina. De vluchten naar/van Sarajevo op woensdag en zondag worden uitgevoerd met de Airbus A320 (180 stoelen). De nieuwe bestemming is aantrekkelijk voor Brabantse bedrijven in de industrie en logistieke sector en de Bosnische werknemers daar. Daarnaast groeit de populariteit van Sarajevo als toeristische bestemming. Sarajevo is de 23e hoofdstad die direct is verbonden met Eindhoven Airport.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.