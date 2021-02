Zapper Group zoekt PR & Content Medewerker

Ben jij een pr- en contentspecialist, op zoek naar een baan in Amsterdam en lijkt het jou leuk om te werken voor diverse bestemmingen, waaronder Canada, Duitsland, Wales, Oostenrijk of Noorwegen? Zapper Group is per 1 maart 2021 op zoek naar een nieuw talent dat het team komt versterken bij projecten op het gebied van pr, marketing (online en offline) en content op de Nederlandse en Vlaamse markt.

36 tot 40 uur in de week

Zapper Group is het content-, pr- en marketingbureau in Amsterdam voor bestemmingen, airlines, luchthavens en meer. Onze focus ligt op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt. Onze projecten en campagnes kenmerken zich door innovatieve oplossingen. We zijn op zoek naar een nieuwe collega die graag met ons nieuwe uitdagingen in een internationaal speelveld aangaat!

In een informeel team ga je aan de slag als pr- en contentmedewerker en ben jij hét aanspreekpunt hiervoor, zowel binnen ons team als richting onze internationale klanten. Ons kantoor ligt op een steenworp afstand van Amsterdam Centraal Station en vanaf je werkplek heb je uitzicht op de prachtige Houthavens in Amsterdam (in deze tijd wisselen we thuiswerken af met kantoordagen).

Dit ga je doen

Als pr- en contentspecialist heb je verschillende verantwoordelijkheden. Zo zorg je ervoor dat er aansprekende content voor uiteenlopende projecten gemaakt en bijgehouden wordt. Denk aan het onderhouden van een website, het schrijven van inspirerende blogartikelen en het bijhouden van social-mediakanalen. Ook zorg je ervoor dat er via de pers positieve pr is voor onze klanten. Je bent de contactpersoon voor de pers en je houdt ons mediabestand op de hoogte van nieuws, trends en ontwikkelingen via persberichten. Ook voorzie je media van input voor hun uitingen en selecteer je de beste mediatitels voor persreizen (zodra dit weer mogelijk is). Het is ook mogelijk dat je deze reizen zelf begeleidt. Om te zorgen dat ons persnetwerk up-to-date blijft, onderhoud je bestaande relaties en ben je pro-actief op zoek naar nieuwe contacten. Daarnaast organiseer je geregeld campagnes met bloggers en influencers om onze bestemmingen online onder de aandacht te brengen. Op evenementen en beurzen representeer je onze partnerbestemmingen. Daarnaast help je mee met projectplanningen, mediaplannen en strategieën.

Dit ben jij:

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur binnen de toeristische branche).

Je hebt minimaal HBO-denk- en werkniveau.

Je kent het Nederlandse en Vlaamse medialandschap.

Je hebt reiservaring, bij voorkeur ook naar skigebieden.

Je bent creatief, flexibel, sociaal en pro-actief.

Je kan goed schakelen tussen projecten en kan goed zelfstandig aan de slag.

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. Duits is een pre.

Kennis van SEO is een pre.

Wij bieden:

Marktconform salaris.

25 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek.

Interessante internationale klanten om voor te werken.

Een informele werksfeer in een team.

Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld via workshops, evenementen of cursussen.

Ben je enthousiast geworden van deze functie? Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 21 februari 2021 naar solliciteren@zappergroup.com.

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je ook bellen naar +31 (0) 20 320 76 88.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

