Zapper Group zoekt Trade Relations Medewerker

Lijkt het jou leuk om te werken voor diverse bestemmingen, waaronder Canada, Utah, Wales, Noorwegen, Glasgow, Graz en vele anderen? Wij zijn per direct op zoek naar een trade relations medewerker die ons team komt versterken met product ontwikkeling voor bestemmingen met touroperators op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt.

32-40 uur in de week



Zapper Group is het Content, PR & Marketingbureau in Nederland voor verschillende bestemmingen. Onze focus ligt op reizen en we voeren projecten en campagnes uit voor reis gerelateerde brands op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt. We hebben drie merken waar we dagelijks aan werken:

Zapper PR & Destination Marketing: ons marketing en pr-bureau voor bestemmingen en reis gerelateerde merken

CityZapper: ons stedentrip platform waarop we inspirerende content over steden publiceren

SnowZapper: ons wintersportplatform, waarop we alles omtrent wintersport belichten

Aangezien we voor steeds meer mooie bestemmingen en merken mogen werken, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe collega die ons daarbij komt helpen.

Dit ga je doen:

Product ontwikkeling voor bestemmingen in samenwerking met Tour Operators en diverse stakeholders

Verantwoordelijk voor de inhoud en presentatie van de pakketten op de website en dit continu optimaliseren

Relatiemanagement, onderhouden en uitbouwen van relaties binnen het trade netwerk

PR- en marketingactiviteiten binnen het trade netwerk (bijv. nieuwsbrieven)

Projectcoördinatie met relaties uit het trade netwerk

Organiseren, coördineren en begeleiden van fam trips

Onderhouden en opzetten contacten verkeersbureaus en het pitchen van nieuwe promotiemogelijkheden

Organiseren van B2B events

Vertegenwoordiging van klanten op beurzen en/of evenementen in binnen-en buitenland

Hier zijn we naar op zoek:

Je bent commercieel ingesteld en werkt resultaatgericht

Je bent pro-actief en neemt initiatief

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de reisindustrie

Je bent reislustig

Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond

Wat wij bieden:

Een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden binnen een groeiend en dynamisch team

Marktconform salaris

24 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek

Een leuke werksfeer en een goed bereikbaar kantoor, op loopafstand van Amsterdam Centraal Station met uitzicht op de Houthavens

Ben je enthousiast geworden van deze functie? Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 16 februari 2020 naar solliciteren@zappergroup.com.

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je ook altijd even bellen naar +31 (0) 20 320 76 88.

