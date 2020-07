Ze huilt, maar ze lacht

Zomer 2020. De Amsterdammers en andere westerlingen weten nu ook dat de Nederlandse grens echt niet na Utrecht ligt. Want opeens biedt Nederland en dan vooral het ‘Duitse’ Nederland de mooiste en leukste vakantie ever. Zonder enig aarzelen worden er honderden euro’s neergelegd voor een weekje Groenlo, om vervolgens hutjemutje à la Albufeira of Torremolinos op een camping te zitten waar de zon misschien wel ver te zoeken is.

Tuurlijk joh. Nederland is hartstikke leuk… om te wonen.

Ja, mensen! Je kan de zon ook opzoeken, kom je ook nog eens uitgerust en met een berg herinneringen thuis. En kost het je waarschijnlijk een stuk minder dan de stacaravan in het oh zo veilige en rustige Zeeland. Aan dat mondkapje aan boord wen je snel en het handige is ook nog eens dat je nog nooit zo ontspannen uit een vliegtuig bent gestapt, want dat slaperige kwijlmondje ziet niemand dankzij het mondkapje. Maar alsjeblieft, maak geen foto’s van halfvolle vliegtuigen en plaats deze al helemaal niet op social media met de tekst dat je een privévlucht hebt gehad. Want dat willen we juist niet. Die kisten moeten vol!

Maar ik mag dit helemaal niet hardop zeggen. Want vakantiegangers zijn egoïstisch, dom en knettergek. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Ze moeten zich schamen en weet ik veel allemaal. Je gaat nu toch niet op vakantie naar het buitenland, niemand haalt je terug als het misgaat? Laat ze maar daar, want die gekken nemen het virus weer mee terug naar Nederland. Als die zogenaamde tweede golf komt, is het jouw schuld. Ja die van jou! En ook die van mij.

Die reacties op mensen die wél het vliegtuig instappen, vind ik op z’n zachts behoorlijk heftig. Ik ben zelf net een paar weken terug uit Zakynthos en als ik daarover vertel, want iedereen wil het wel weten – hoe fijn het was en hoe goed het allemaal ging met de aangepaste maatregelen – duiken mensen nog net niet de tuin in op zoek naar stenen… en als blikken konden doden. Vervolgens hoorde ik wel dat ze met de hele familie en aanhang naar Zuid-Frankrijk rijden waar ze nog net de laatste campingplaats konden bemachtigen.

Ik lach, maar ik huil

Ik houd het nu nog mals, maar mocht je nog meer naar je hoofd willen laten slingeren? Bekijk dan eens de reacties op de vele ‘waarom gaan we op vakantie’-posts op social media. Dan zijn we onderhand een stelletje criminelen. Sommige Facebook-bevriende reisagenten reageren weleens op dit soort posts. Zij durven! Zij steken hun hoofd keihard boven het maaiveld uit. Ik niet. Met mijn laffe gedrag geef ik ze wel altijd een like’je. Dat durf ik dan weer wel.

We klapten wat af de afgelopen maanden, maar ik maak nog even een extra buiging voor jou! Voor de reisprofessional! De ene dag lach je en de andere dag zal je in janken uitbarsten. Heb je jouw klanten net kunnen overtuigen voor een weekje Kroatië, draait BuZa weer eens redelijk ongegrond aan de oranje-knoppen. Waarom? Die onzekerheid en alle andere ellende, ik zou er gek van worden.

Zo knettergek dat ik sta te springen om op vakantie te gaan!

Sharon Evers

Sharon@travelpro.nl

Deze column is verschenen in TravelPro 30 van 24 juli 2020.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.