Zeetours wil klantgelden beschermen: directe incasso of bankgarantie bij nieuw contract retailpartners

Zeetours Cruises laat weten dat er uitsluitend nog nieuwe contracten worden gesloten met retailpartners, indien aan één van de door Zeetours Cruises opgestelde betalingsstructuren kan worden voldaan. “Om te voorkomen dat er wederom een vergelijkbare situatie ontstaat als die van 2020, heeft Zeetours Cruises besloten de klantgelden te beschermen.”

“De (grote) faillissementen in de reisbranche waardoor Zeetours Cruises enorme schade heeft geleden en het gebrek aan inzage in het handelen van retailpartners en het betalingsverkeer van retailpartners (waar Zeetours Cruises ten alle tijden verantwoordelijk voor is), heeft Zeetours Cruises doen besluiten wijzigingen aan te brengen in nieuwe samenwerkingscontracten ten opzichte van de contracten welke in het verleden gesloten werden.”

Er worden wat betreft de betalingsstructuren drie opties geboden door Zeetours Cruises met als eerste optie directe incasso. “Zeetours Cruises factureert rechtstreeks aan de consument indien Zeetours Cruises organisator is van de reis. De retailpartner ontvangt een bemiddelingsfee cq. commissie voor haar diensten. Indien de retailpartner organisator is van de reis, factureert Zeetours Cruises – na ontvangst van bewijs hiervan – aan de retailpartner”, zo laat het bedrijf weten.

De tweede optie is dat de retailpartner een (nader te bepalen) bankgarantie afgeeft. Als derde optie geeft de overkoepelende retailgroep de garantie af (door middel van een bankgarantie) dat de overkoepelende retailgroep bij faillissement van één of meerdere aangesloten ondernemers, de, voor Zeetours Cruises – uit het faillissement – ontstane schade draagt.

Zeetours Cruises laat weten dat het zich achter het ‘derdengelden rekening’ plan heeft geschaard en voegt daaraan toe: “Al blijkt dat dit niet door de gehele reisbranche met hetzelfde enthousiasme wordt omarmd. Toch voorziet Zeetours Cruises ook in de komende periode dat gemaakte boekingen geannuleerd moeten worden of omgeboekt moeten worden wegens gewijzigde reisbeperkingen.”

Zeetours Cruisees laat weten dat de samenwerking met retailpartners nog steeds belangrijk is, “echter heeft de Covid-19 pandemie de afgelopen zeventien maanden ook bijzondere uitdagingen in deze samenwerking blootgelegd”.