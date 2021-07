Zomerseizoen gestart op Groningen Airport Eelde

Vandaag is het zomerseizoen op Groningen Airport Eelde gestart met een eerste vlucht van Green Airlines naar Mallorca. Ook Corendon vertrok vandaag vanaf de luchthaven naar Heraklion. De eerste vlucht van TUI wordt morgen uitgevoerd. Het is de eerste keer sinds september 2020 dat er weer vakantievluchten plaatsvinden vanaf de Noordelijke luchthaven. Vanwege de Corona-crisis werden vluchten in de tussenliggende periode niet uitgevoerd.

Jonas van Dorp, Business Development Manager Groningen Airport Eelde: “We zijn blij dat we vanaf vandaag weer passagiers kunnen verwelkomen op de luchthaven. Juist vanaf onze eigen regionale luchthaven kunnen reizigers, vanwege de overzichtelijkheid en de ruimte comfortabel, veilig en gemakkelijk naar hun vakantiebestemming vertrekken.”

Green Airlines nieuw vanaf Groningen Airport Eelde

De eerste passagiers vertrokken vandaag met luchtvaartmaatschappij Green Airlines naar Mallorca. Green Airlines stationeert vanaf 1 juli een vliegtuig op Groningen Airport Eelde. Daarmee wordt tweewekelijks gevlogen naar Corfu, Mallorca en Ibiza. En een keer per week naar Faro. Er kunnen losse tickets geboekt worden en tevens bieden Corendon, FTI.nl en Alltours pakketreizen aan. Vanaf september voegt Green Airlines ook het Finse Turku toe aan het vliegschema. Het toestel, een Embraer E190, welke is gehuurd van German Airways, is gisteren onthaalt op Groningen Airport Eelde met een ereboog.

Zomerbestemmingen Groningen Airport Eelde

Naast Green Airlines voeren ook luchtvaartmaatschappijen Corendon, Tui en Blue Islands vluchten uit vanaf de Noordelijke luchthaven. In het vliegschema van Corendon worden Antalya, Bodrum en Heraklion aangeboden. TUI vliegt naar Zakynthos en Gran Canaria. Reisorganisatie Sunair vliegt met Blue Islands naar de Kanaaleilanden.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.