Zoover: Turkije grote winnaar afgelopen meivakantie

Maar liefst 45% van alle geboekte vliegreizen in april waren naar Turkije, gevolgd door Spanje (25%). Hoewel vliegreizen populair waren, ging het overgrote deel van de Nederlanders toch op zoek naar een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor.

Voor de meivakantie werden meer dan ooit last-minutes geboekt, dus slechts een paar weken voor vertrek: ruim 50%. Vanaf maart zag Zoover dat Spanje, in het eerste kwartaal nog goed voor 40% van alle boekingen, werd verdrongen door Turkije. Nadat bijna alle coronamaatregelen waren losgelaten ontstond in april een run op de meivakantie. Van alle boekingen was 45% naar Turkije en nog maar 25% naar Spanje.

Volgens Judith Eyck ( directeur Zoover) is dat bijzonder, maar verklaarbaar. “Turkije heeft een heel stabiel zonnig en warm klimaat eind april, dus is het land altijd een goede bestemming voor de meivakantie. Daarnaast daalden de prijzen voor Turkije de afgelopen periode met 4%, terwijl andere reizen gemiddeld 11% duurder werden. Spanje zelfs 25%.”

Opvallend was dat Nederlanders tijdens de meivakantie gemiddeld wel 100 euro meer uitgaven aan een reis naar Turkije dan naar Spanje. Dat komt omdat er in verhouding meer luxe vier- en vijfsterrenresorts zijn geboekt naar Turkije en voor Spanje een groter aandeel appartementen en driesterrenhotels. “Reizigers gingen voor luxe, maar de luxe in Turkije is goedkoper dan in andere landen”, legt Eyck uit. Opvallend was ook dat tweederde van de reizigers die naar Turkije vlogen, vanaf een Duitse luchthaven vertrokken, zoals Düsseldorf of Keulen. Die hadden dus geen last van de chaos en drukte op Schiphol. Door die drukte leek het of iedereen naar het buitenland wilde vliegen, maar uit de Zoover Vakantiemonitor blijkt dat het merendeel van de mensen in april en mei toch op zoek was naar een vakantie in Nederland: 18%. In die lijst van meest gezochte bestemmingen stond Frankrijk tweede met 16% van het aantal zoekacties en Turkije nipt derde met 16%. Eyck: “Niet iedereen vliegt in de meivakantie naar de zon. Een groot deel van de mensen blijft nog steeds in eigen land. Dat was vanwege het mooie weer ook heel goed te doen.”

Voor de vakanties voor komende zomer lijkt de normale rangorde zich weer te herstellen. Spanje staat in het aantal zoekacties sinds kort weer bovenaan als populairste vakantieland, gevolgd door Frankrijk, Nederland, Griekenland en wederom Turkije.

Author Sharon Evers