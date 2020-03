ZRA en coronavirus: welke hulp kan je krijgen?

Momenteel zijn er voor zzp’ers twee mogelijkheden:

1. De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

2. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. De belangrijkste eis om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering is dat je bedrijf wel rendabel is om in de toekomst weer in je eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Jouw onderneming moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat het bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor jou en jouw gezin. Je moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in het bedrijf (uren criterium voor zelfstandiger aftrek). Dit is gemiddeld 23,5 uur per week. Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds. Daarnaast wordt er ook gekeken naar vermogen van de ondernemer, niet zijnde het ondernemingsvermogen (tot een bepaalde grens). Echter dit is van meerdere omstandigheden afhankelijk, die per ondernemer (en eventueel partner) kan verschillen. Hiervoor dienen ze dan ook in contact te treden met de gemeente en de voor hen geldende situatie. Indien je onder de vermogensgrens blijft betreft het in eerste instantie een renteloze lening.

De gemeente waarin je woont bepaalt of je voor een Bbz-uitkering in aanmerking komt. Je moet ook via de gemeente de uitkering aanvragen. Inmiddels hebben meerdere partijen, waaronder ZZP Nederland, de gemeenten opgeroepen om ruimhartig om te gaan met aanvragen voor een Bbz-uitkering. Momenteel zijn er nog geen mogelijkheden door de regering opengesteld uit algemene middelen om het bedrijfsleven te helpen om financiële tegenslag door het coronavirus het hoofd te bieden. Klik hier voor meer info.

Uitstel Belastingdienst

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Wordt het verzoek toegekend, dan zet de Belastingdienst de invordering stop. De uiteindelijke beoordeling vindt achteraf plaats. Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.