ZSO’s geven duidelijkheid over verantwoordelijkheid ZRA’s bij zelf pakketteren

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van een ZRA die zelf een reis samenstelt? TravelPro gaf hier eerder antwoord op. Maar het kan per ZSO verschillen of de zelfstandig reisagent uiteindelijk de financiële verantwoordelijkheid op zich moet nemen. TravelPro legde dit voor aan de verschillende ZSO’s.

Arjan Kastelein (Personal Touch Travel): “Als ZRA ben je bij Personal Touch Travel persoonlijk verantwoordelijk als je zelf hebt gepakketteerd. Heel zwart/wit genomen is dat zo, want een zelfstandig ondernemer heeft dit ondernemersrisico. Maar als we de praktijk bekijken zijn er heel weinig kosten geweest voor de ZRA, de leveranciers werken mee. Voor de komende tijd wordt dat mogelijk lastiger. Als de bestemming een andere kleurcode krijgt, kan de klant niet zomaar annuleren. Wanneer zijn de verantwoordelijkheden groot? Als de klant niet annuleert op het laatste moment als de bestemming nog een ontradend reisadvies kent, dus ‘oranje’ is. Dan zijn de kosten hoger en dat moet je vermijden door op tijd in contact te gaan met de klant en ook het risico uitleggen dat hij moet gaan als op het laatste moment de kleurcode ‘geel’ blijft. Veel klanten willen hier echt niet op wachten. Dan houd je de risico’s ook onder controle.”

“Gewezen op de risico’s”

“Uiteraard wordt de ZRA gewezen op de risico’s die hij of zij kan lopen, dat wordt duidelijk verteld. Alleen wie had kunnen denken dat de hele wereld dicht is/was? En daarbij wordt dit ook nog niet gedekt door het Calamiteitenfonds. Bekijk een kleurcode oranje voor één bestemming, zoals Sri Lanka vorig jaar. Dan wordt die situatie behapbaar en is het te overzien. We praten veel met elkaar hierover en adviseren zo veel mogelijk hierin”, zegt Kastelein.

TUI at Home

Jeroen Otto (Manager Franchise TUI at Home): “Bij TUI at Home hebben we, naast uiteraard TUI (Duitsland en België) en Kras, met circa 70 leveranciers contractafspraken gemaakt. Naast afspraken met de meeste reisorganisaties zijn er ook afspraken gemaakt met diverse beddenbanken en excursieleveranciers. Al deze leveranciers worden door de afdeling van Angela Kik en Lyda Gietema gescreend voor een samenwerking tot stand komt. Dat betekent dat de TUI at Home MRA vrijwel altijd een passende reis aan de klant kan aanbieden, ik zeg meestal dat je aan 98% van de klantvraag kan voldoen. Zolang de MRA zich houdt aan het assortiment dat wij voor hen gecontracteerd hebben, is de MRA nooit persoonlijk verantwoordelijk, ook niet als zij richting de klant als reisorganisator optreden. Eén van de grootste USP’s van TUI at Home is dat wij de verantwoordelijkheden overnemen van de MRA als zij reisorganisator zijn. Onze MRA kan dan aan wellicht 2% van de klantvraag niet voldoen, maar daar staat tegenover dat zij in geen enkel opzicht (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de reizen die zij aanbieden.”

Mijn ReisKennis

Emmie de Wit (Mijn ReisKennis): “Wij hebben ervoor gekozen om onze zelfstandig ondernemers veel vrijheid te bieden. Uiteraard doen we dat wel gecontroleerd, desalniettemin liggen de risico’s hiervoor bij de zelfstandig ondernemer. Wil de zelfstandig ondernemer dit risico niet lopen, dan kan hij/zij de reis onderbrengen bij een touroperator die ook in samengestelde reizen voorziet, waaronder ook onze eigen touroperator Best of Travel.”

