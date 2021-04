Zwaarst getroffen sector niet genoemd en De Jonge wil exotische varianten in koffers afwachten

De reissector, volgens statistieken van het CBS het hardst getroffen door de coronacrisis en die afgelopen week het faillissement van D-rt te verduren kreeg, kwam niet ter sprake tijdens de corona-persconferentie. Hugo de Jonge, demissionair vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zei wel dat hij voordat hij aan het afschaffen van de anderhalve meter maatregel gaat denken wil afwachten of Nederlanders deze zomer niet allerlei exotische varianten van het coronavirus mee terugnemen naar Nederland in hun (reis)koffer. ‘Dus we kunnen deze zomer op reis?’, zal menigeen hebben gedacht, maar de reissector werd slechts tussen neus en lippen door genoemd als sector waarin het slecht ging.

‘We moeten even de zomer afwachten. Of we in de zomer niet, van vakantie terug, allerlei exotische varianten van het virus in onze koffer mee terugnemen’, zo zei De Jonge, nadat hem werd gevraagd of hij geen streefdatum durfde te noemen voor het loslaten van de anderhalve meter regel. ‘Het loslaten van de anderhalve meter is een van de moeilijkste dingen om in te schatten.’ Een streefdatum durfde De Jonge dan ook niet te noemen.

Met de opmerking van De Jonge dat hij wil afwachten of er deze zomer geen exotische varianten meekomen in de reiskoffers, lijkt het er wel steeds meer op dat het kabinet wanneer het mogelijk is een opening wil creëren voor de reissector. Volgens toezegging zal op 15 mei het generieke negatieve reisadvies worden vervangen door een advies per land. De Jonge liet verder weten nog geen advies te hebben gehad van het RIVM over een mogelijk vliegverbod voor Brazilië.

Tijdens de persconferentie, waarin het voor een groot deel ging over het openingsplan van het kabinet, ging het dus niet over het openingsplan voor de reissector. ‘Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Hoe minder mensen er met corona in het ziekenhuis liggen, hoe sneller er meer mogelijk wordt. Daarom zijn vaccineren, de basisregels houden en testen heel belangrijk. Opening van de samenleving hangt hiermee dus ook samen’, aldus De Jonge.

