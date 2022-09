1TIS: stap verder in koppeling autohuur

Deel dit artikel

Automatiseerder 1TIS heeft in zijn backoffice software de koppeling met autohuuraanbieders doorontwikkeld. De koppeling is opgezet in combinatie met API’s van Sunny Cars.

‘We hebben een standaard opzet gemaakt om met autohuuraanbieders te kunnen koppelen’, zegt Rico van Loenen, directeur/eigenaar van 1TIS.

‘Deze koppeling bestaat uit verschillende onderdelen. Om te beginnen is het mogelijk gemaakt om op basis van vluchten die een klant geboekt heeft, of aan het boeken is, relevant autohuuraanbod te zoeken bij de aanbieder. De beschikbare auto’s worden getoond en de bezoeker van de website of medewerker kan via onze backoffice software een auto selecteren. Als je werkt met vanaf-prijzen van de autohuur wordt de toeslag of korting ten opzichte van de oorspronkelijk gebruikte prijs getoond.’

De geselecteerde autohuur kan direct bij de aanbieder ingeboekt worden, of de keuze kan bij de boeking opgeslagen worden, zodat deze later ingeboekt kan worden.

‘Op een gewenst moment kan aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld een voucher bij de aanbieder, opgehaald worden en in onze backoffice software geplaatst worden. Via de koppeling kun je ook kiezen om een reservering vanuit het systeem van de aanbieder in onze software te importeren, zodat de boekingsinformatie in de backoffice software toegevoegd wordt.’

Gevraagd naar het voordeel van deze koppeling, zegt Van Loenen:

‘Je maakt op een efficiënte manier reserveringen en je voorkomt het dubbel invoeren van klantgegevens en reserveringsinformatie. Ook weet je direct bij boeking of een auto op het moment van boeken beschikbaar is en maak je direct een reservering aan. We hebben deze koppeling opgezet in combinatie met API’s van Sunny Cars. Indien je met een andere autohuur aanbieder zou willen koppelen, dan zijn de bovenstaande mogelijkheden ook van toepassing.’ (Foto Shutterstock).

Author Theo de Reus