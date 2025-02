Prijsvrij D-reizen Groep kijkt terug op het meest succesvolle jaar in haar geschiedenis, dat laat het reisbedrijf weten. Met een recordomzet van €1 miljard en een indrukwekkende groei van zowel de online tak (+40%) als de fysieke winkels (+13%), was 2024 volgens de Prijsvrij D-reizen Groep zonder twijfel het beste jaar ooit.

Kevin Ooms, CFO van Prijsvrij D-Reizen Groep: “2024 was een jaar waarin alles samenkwam. Onze focus op innovatie, klantgerichtheid en samenwerking heeft ons deze bijzondere mijlpaal gebracht. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten en partners en kijken met vertrouwen naar de toekomst.”

Het werk van Prijsvrij D-reizen Groep werd in 2024 groots erkend. Het D-reizen-themalied ‘The World’s Our Home’ van Douwe Bob won een felbegeerde Buma Award. De reisorganisatie noemt het een blijk van waardering voor de krachtige storytelling en de emotionele connectie met klanten. Volgens de Prijsvrij D-reizen Groep vielen de humoristische en herkenbare reclamecampagnes van Prijsvrij met Leo en Liselot op. Zij wisten nominaties te behalen voor de prestigieuze Gouden Loeki. “Deze prijzen bevestigen dat onze inspanningen om klanten te inspireren én te raken worden gewaardeerd. Het motiveert ons om door te gaan met het creëren van campagnes die écht impact maken.”

2024

Prijsvrij D-reizen Groep laat weten haar marktleiderschap in de reisbranche in 2024 te hebben verstevigd en boekte successen op meerdere vlakken. Het bedrijf noemt onder meer dat het marktleider is in Spanje, inclusief de Canarische Eilanden. Opvallend was dat 51% van de klanten koos voor vertrek vanaf buitenlandse luchthavens, zoals Düsseldorf en Brussel, naast Amsterdam als belangrijke hub. Hoewel 2024 niet zonder uitdagingen was, bleef Prijsvrij D-reizen Groep veerkrachtig en oplossingsgericht. Het bedrijf noemt het faillissement van FTI, dat uitdagingen met zich mee bracht, maar door een herstructurering van leveranciersrelaties en het bieden van creatieve oplossingen, konden vrijwel alle gedupeerde klanten alsnog genieten van hun vakantie. Ook benoemt Prijsvrij D-reizen Groep de capaciteitsproblemen bij luchtvaartmaatschappijen, zoals Transavia, die resulteerden in vertragingen en annuleringen. Ooms: “Onze flexibiliteit en daadkracht hebben ons sterker gemaakt. We hebben bewezen dat we er altijd voor onze klanten zijn, hoe complex de situatie ook is.”

2025

Met een solide basis en heldere strategie blijft de focus voor de groep in 2025 gericht op het verder uitbouwen van marktleiderschap op populaire bestemmingen, zoals Spanje en de Canarische Eilanden. De focus ligt ook op innovatieve marketingcampagnes en vernieuwende proposities, afgestemd op veranderende klantbehoeften, en op investeringen in technologie en persoonlijke service om de klantbeleving verder te verbeteren. “2025 wordt een jaar vol ambitie en innovatie. Wij blijven onze klanten verrassen en inspireren met unieke reiservaringen”, aldus Ooms.